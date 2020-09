Ministro de Educación: "Poner la vacuna como un requisito para volver a clases es un error"

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en la necesidad del retorno a clases presenciales "en la medida que sea posible", en medio de la pandemia del covid-19.

"Las clases presenciales son irreemplazables, y en ese sentido es importante que, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, se hagan los esfuerzos para poder reabrir las escuelas y recuperar esa experiencia escolar. Por supuesto, mientras eso no sea posible, el Ministerio de Educación seguirá acompañando y apoyando al máximo todo el proceso de educación a distancia", aseguró Figueroa en Radio Agricultura.

Sobre un eventual cierre anticipado del año escolar, Figueroa fue categórico: "El año escolar va a terminar en el momento en que el calendario escolar lo determine. Dependiendo del tipo de establecimiento, puede ser a fines de diciembre o incluso a principios de enero. Y, por lo tanto, acá lo importante es seguir haciendo todos los esfuerzos, ya sea en modalidad a distancia en aquellos establecimientos que no están en condiciones de volver, ya sea presencialmente en aquellos que sí están en esas condiciones", insistió.

Regreso presencial a clases: ya son 12 establecimientos que han pedido autorización Las Condes es la comuna con más interés en volver; también han pedido permiso en Paine, Vitacura, Providencia y Ñuñoa.

"Nosotros tenemos una distribución del covid-19 que es muy distinta a nivel nacional y, en ese sentido, tenemos la obligación -junto con el Ministerio de Salud- de ir monitoreando dónde es posible generar espacios de apertura y por supuesto facilitarlos, porque sabemos que la mejor manera de compensar de alguna forma los efectos negativos de la pandemia es precisamente entregándole a los alumnos la posibilidad de recuperar esa experiencia escolar", analizó.

Frente a la posibilidad de retomar las clases presenciales solo después de que se distribuya una vacuna, el secretario de Estado señaló que "poner la vacuna como un requisito para volver a clases es un error. Eso lo confirmó, entre otros, la presidenta del Colegio Médico. Dijo que no era necesario esperar una vacuna para poder volver a clases", afirmó.

"Aquí no podemos nosotros ponernos en una posición donde mientras no haya vacuna, no hay colegio. El daño que se le genera a esos niños, no solo desde el punto de vista del aprendizaje, sino que además del deterioro de su desarrollo integral, de su desarrollo socioemocional, hay temas asociados a la salud mental", cerró la autoridad.