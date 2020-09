Otro error en el caso de negligencia en la exPosta Central: paciente fallecido sí tenía covid pero nunca fue notificado

Una nueva arista ha surgido durante la tarde de este miércoles en el caso de negligencia médica en la exPosta Central, donde el pasado lunes el ciudadano venezolano José Manuel González (30) falleció debido a un procedimiento indebido tras la implantación de un catéter que terminó por desangrarlo hasta ocasionarle la muerte.

En primera instancia la familia de la víctima había asegurado que durante el tiempo que González estuvo en el Hospital de Urgencia de calle Curicó los exámenes PCR habían arrojado que era negativo. Sin embargo en la lista de fallecidos aparecía como positivo, situación que los familiares catalogaron como una “mentira” con el fin de no realizarle la autopsia.

Con el correr de las horas, la prima del fallecido, Lesny Theleste reconoció a Publimetro que en el Servicio Médico Legal le informaron que su primo "supuestamente sí tenía covid, y eso lo confirmaré cuando tenga la ficha médica.

"Mi primo era positivo y asintomático, estamos impactados, porque nunca nos dijeron esto, mi primo nos avisó que era negativo, a su esposa también le dijeron que era negativo, e incluso el médico nos dijo que era negativo", afirma Theleste.

La situación más grave es que desde el recinto le informaron que un familiar de González sí había sido notificado del resultado positivo. "Es un error tras error, queremos que sea lo más transparente posible, mi primo se murió sin saber que tenía covid, como algo tan importante no decirlo. Lo que más me impacta es que nos dijeron que se le avisó a un familiar, pero desconozco a quien le avisaron. Esto no puede ser", reclama.

Pese a los nuevos antecedentes, la familia del fallecido joven venezolano mantiene la intención de iniciar acciones judiciales en contra del médico, que según Theleste "no tenía las facultades para realizar dicho procedimiento. Yo quiero que se le revoque su licencia médica".