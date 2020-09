Ropa sustentable, el nuevo grito de la moda

Moda sustentable. Un concepto que lentamente se está instalado en el comercio de la ropa alrededor del mundo. Y Margarita Reynolds, quien fue testigo de este movimiento mientras vivía en Inglaterra, armó su emprendimiento en Chile con esta idea.

"Llegué de Europa, donde estuve como un año, y comencé a buscar pega. Como no encontraba me lancé con la fabricación de pan de masa madre. Todo bien hasta octubre del 2019. No pude repartir. Fue ahí que pensé en el concepto de Moda sustentable o sostenible», cuenta Margarita a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Ya con la idea en mente buscó aterrizar el concepto de moda sustentable a la realidad nacional. "En Inglaterra el círculo de amigos que tenía casi todos usaban ropa reciclada", continuó esta emprendedora.

¿Cómo aterrizaste esta idea?

Comencé buscando en Google proveedores de ropa en fardos, pero de buena calidad. De eso me preocupo siempre, de la calidad de la ropa reciclada.

Margarita partió adquiriendo dos fardos de prendas para niños. Luego con los buenos resultados "aumenté la cantidad y también perfeccioné el proceso de selección de la ropa".

Sustentabilidad

Photo by Juliana Mayo on Unsplash

Los chilenos recién están entrando a este tema de la moda sustentable, se han demorado mucho…

Costó, no lo niego, pero cuando se dieron cuenta de la calidad de la ropa, que incluso puede haber de marca, se fueron convenciendo. Además los precios son muy alcanzables.

¿Qué fue lo que más te costó de este emprendimiento?

Conseguir los proveedores, saber elegir bien los fardos. Pero eso se va aprendiendo, como también la forma de ofrecer los productos y manejar las redes sociales como el Instagram @bazarmazanet.

Define qué es ser emprendedora…

Es desafiante, estimulante. Sabes que todo lo que logres se deberá a lo que hagas, eso es agotador, pero gratificante. Ser emprendedor logra sacar lo mejor de ti. Te desafía día a día a aprender a trabajar duro.

¿Para dónde te va a llevar el futuro emprendedor?

Estoy ampliando el giro. Estoy importando desde Europa cosas de hogar, también reciclable. Creo con toda la fuerza lo necesario que son las tres erres: reutilizar-reducir-reciclar.