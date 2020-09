Se salvó Silvana Donoso: Senado pone orden y deja sin piso acusación contra jueza que liberó a Bustamante

Pese al impulso con el que venía desde la Cámara de Diputados, el Senado se mostró contrario a la acusación constitucional contra Silvana Donoso. Si bien la votación oficial será mañana jueves, prácticamente todos los senadores desestimaron el libelo por las eventuales negligencias en que habría incurrido la ministra al presidir la comisión que concedió la libertad condicional a Hugo Bustamante, imputado por el femicidio de Ámbar Cornejo.

Hasta ahora, 26 senadores han adelantado su voto, tres votarán a favor, uno se abstendrá y 23 votarán en contra. Quedó pendiente la exposición de 7 senadores y tres ya se inhabilitaron.

Si bien los tres diputados informantes llegaron convencidos de sus argumentos, acusando a Donoso por notable abandono de deberes y por transgredir tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños y adolescentes, los senadores desecharon con duras exposiciones los antecedentes.

La defensa de la jueza hizo lo propio. Tal como fue en la Cámara, subrayaron que se estaba forzando una herramienta. Sorprendió además el “refuerzo” del equipo. Uno de los abogados peso pesado del caso, Luis Hermosilla, se hizo presente.

Hasta hace poco se había mantenido en una segunda línea, dirigiendo la defensa junto al medio hermano de Donoso, Samuel, y a Gabriel Zaliasnik, pero eso cambió. Su cercanía con los representantes oficialistas se tenía que aprovechar.

Uno de los puntos álgidos ocurrió cuando el diputado Andrés Longton emplazó a los senadores: “Si rechazan esta acusación, la próxima decisión de la ministra será también responsabilidad de ustedes”. Eso no fue aceptado por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, por lo que Longton se disculpó.

Las otras ocho acusaciones contra ministros del Poder Judicial

La acusación contra Silvana Donoso no es la primera que se presenta contra alguna autoridad del Poder Judicial. A lo largo de la historia, hay registro de acusaciones contra jueces de los tribunales superiores desde 1868. Y desde el retorno a la democracia, se han presentado otras ocho acusaciones contra 19 ministros. Eso sí, todas apuntaban a miembros de la Corte Suprema, por lo que el libelo de Andrés Longton fue el primero que ha perseguido a una ministra de una Corte de Apelaciones.

De las acusaciones presentadas desde 1990, seis fueron desechadas; una se entendió como no presentada, luego de que los diputados acogieran la cuestión previa deducida por las defensas de los acusados (Domingo Kokisch, Eleodoro Ortiz y Jorge Rodríguez A.); y sólo una se admitió a trámite y posteriormente se acogió parcialmente. Dicha acción culminó con la destitución del ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda, quien además quedó con la prohibición de ejercer cargos públicos o de elección popular por 5 años.

Se estimó que concurría la causal de “notable abandono de deberes”, por la supuesta denegación de justicia en la investigación del crimen contra el dirigente del MIR Alfonso Chanfreau. Hubo 25 votos a favor, pero uno es el que llama con mayor fuerza la atención, el de Sebastián Piñera, quien en ese entonces era senador de RN y apoyó el tercer capítulo del libelo.

En el mismo proceso se desestimaron los argumentos presentados en contra de Lionel Beraud y Germán Valenzuela.

Los argumentos de los senadores

Luz Ebensperger (en contra)

"Creo que la ministra Donoso ha tomado desiciones equivocadas. Sin embargo, resulta riesgoso que los partidos políticos estén llamados a remover a los jueces".

Carlos Bianchi (en contra)

"La decisión de la acusada fue tomada al amparo de una ley vigente. No considero que el incumplimiento del deber califique de notable".

Juan Pablo Letelier (en contra)

"Más allá de que no me gustaba la ley, no llego a la convicción de que actuaran fuera de la ley. Esta acusación siento que está motivada por el asesinato de Ámbar, y nadie en esta sala es responsable de eso".

Alejandro Guillier (en contra)

"No corresponde destituir a una jueza por aplicar una ley donde muchos son responsables. Castigando a una jueza no se va a solucionar nada".

Isabel Allende (en contra)

"El haber dejado libre a un doble homicida, uno lo puede ver hoy como una muy mala decisión. Juzgar lo que ocurrió cuatros años después parece no ser algo muy objetivo. Espero que seamos más rigurosos al establecer los límites del beneficio de la libertad condicional".

Claudio Alvarado (en contra)

"La ministra Donoso aplicó la ley vigente, la cual debido a sus falencia fue modificada posteriormente".

Francisco Huenchumilla (en contra)

"Yo me pregunto porqué los diputados se demoraron cuatro años en ejercer esta facultad. La ejercen cuando uno de los beneficiados de aquella libertad colectiva, comete el asesinato repudiable de Ámbar (…) Es una de las acusaciones más débiles que me ha tocado ver a mí en el tiempo que llevo de senador".

Rabindranath Quinteros (en contra)

"Si bien comparto el trasfondo de la acusación y la crítica al sistema, tengo que reconocer que dicha interpretación es válida y no sirve de base para una acusación por notable abandono de deberes".

Alejandro Navarro (en contra)

"Lo que está en juego no es solo la situación de la jueza, esto nos permite hacer una radiografía al sistema y comprobar una vez más que ha fracasado".

Pedro Araya (en contra)

"La presente acusación se basa en el mero hecho de no compartir los acusadores el criterio jurisprudencial que defiende la ministra Donoso"

Jorge Pizarro (en contra)

"Es evidente que solo hay una cuestión de orden comunicacional. Producto de esa emocionalidad, en mi opinión, se han planteado dos temas que son extraordinariamente graves: directamente se pretendió establecer la responsabilidad de la muerte de ámbar en la señora donoso y que tiene una trayectoria garantista".

Adriana Muñoz (en contra)

"Probablemente pudo tenerse mayor celo y pedirse más antecedentes. Posiblemente Gendarmería debió emitir mayores informes, pero ello que entra en el ámbito de los criterios y valoraciones personales que algunos de nosotros pueda hacer de un juez, no implica la desatención de un deber. No se ha vulnerado, a mi juicio, norma legal alguna (…) Uno no puede criminalizar a una persona por una inacción del Estado".

Carlos Montes (en contra)

"El Senado, cada uno de nosotros, deberíamos asumir que la sociedad chilena no cuenta con un sistema educativo que esté a la altura del mundo actual. Nuestra generación tiene inmensos desafíos. Pretender concentrar los males en una ministra de la Corte de Apelaciones puede ser una manera de eludir el transformar muchas instituciones de nuestra democracia".

José Miguel Insulza (en contra)

"La acusación no revisten las condiciones suficientes para acreditar el notable abandono de deberes".

Iván Moreira (a favor)

"Las actuaciones de la ministra constituyen un notable abandono de deberes. Es una decisión difícil, pero creo firmemente basado en los elementos expuesto. Espero que sea un presente para que los funcionarios públicos sepan que con cumplir el mínimo no basta. Tengo la convicción de que mi voto responde a la negligencia e indolencia de la ministra Silvana Donoso".

Carmen Gloria Aravena (en contra)

"No se constituyen requisitos para que se configure el notable abandono de deberes. A pesar de que creo que no se hizo ni medianamente lo posible por hacer justicia, y se cumplió con el mínimo, no hay fundamentos para apoyar la acusación".

Felipe Harboe (en contra)

"La imposibilidad de resolver las diferencias, nos puede llevar a exacerbar el uso de la acusación constitucional, como un debilitamiento de alguna de las funciones del Estado o a tratar de imponer por esta vía los criterios que el poder político no ha sido capaz de plasmar en la ley".

Jaime Quintana (en contra)

"Cómo puede una jueza imaginar que uno de los beneficiados para a cometer un acto de tal salvajismo. Hago un llamado a parar el espectáculo".

Juan Antonio Coloma (en contra)

"Por algo había una consciencia de que había una institucionalidad legal que, al dejar esta amplitud, podía estar dando señales equivocadas que después se cambia la norma".

Juan Ignacio Latorre (en contra)

Carolina Goic (en contra)

José Miguel Durana (abstención)

Yasna Provoste (en contra)

Ximena Rincón (en contra)

"La Comisión, no la jueza, actuó dentro del marco que había en 2016. Sabemos que el sistema falló, la decisión de la jueza nada tiene que ver con eso. Lamento que instrumentalicemos a los niños para algo que no corresponde".

Jacqueline Van Rysselberghe (a favor)

"Tan peligroso como la no independencia de los poderes, es el sesgo al momento de ejercer la labor judicial y creo que esta jueza actuó con un sesgo. Si la libertad condicional fuera un derecho, porqué no es intensivo y se le niega a los internos de Punta Peuco".

Marcela Sabat (a favor capítulo 1)

"Debemos mandar una señal, aunque sea tarde, a las víctimas y para que sea la rigurosidad lo que prime".