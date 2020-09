Trump arremete contra Meghan Markle y afirma que no es "fan" de ella: "Le deseo buena suerte a Harry, porque la va a necesitar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Meghan Markle, luego que la duquesa de Sussex llamara a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones.

Esto luego que ella, junto al príncipe Harry, aparecieran en un video de la revista Time como parte de la lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo.

“It’s time to not only reflect, but act.” This #NationalVoterRegistrationDay, join #Time100 alumni Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, in taking action for the future. pic.twitter.com/JerXHxiZK3

— ABC (@ABCNetwork) September 23, 2020