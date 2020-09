Especie invasora alerta a científicos chilenos para evitar daños en el ecosistema

Uno de los insectos más llamativos de nuestro país es la chinita, de las cuales existen alrededor de 100 especies en nuestro país, muchas de ellas endémicas. Sin embargo, desde el 2003 se registra la presencia de la "Harmonia axyridis" también conocida como chinita arlequín o asiática, una especie invasora que ha sido introducida en diferentes países como un controlador de plagas agrícolas como los pulgones.

Lamentablemente su voracidad y gran tamaño genera problemas tanto a las otras chinitas, como a cultivos y seres humanos.

La profesora Audrey Grez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, analizó para Prensa U. de Chile los problemas asociados a su presencia en el país.

Las chinitas, a pesar de su atractivo y aspecto inofensivo, son enemigas naturales de varias plagas importantes para el desarrollo de la agricultura, como los pulgones, por lo que algunas de sus especies han sido utilizadas en varios países como controladores biológicos de este tipo de especies.

Sin embargo, la introducción de la "chinita arlequín" o "asiática", una especie particularmente grande en tamaño y muy voraz, ha generado problemas posteriormente. Recién el año 2008 esta especie se registró en nuestro país, cuando un equipo encabezado por la profesora Audrey Grez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, identificó un ejemplar en la zona de Pirque entre miles de chinitas recolectadas para un estudio.

La académica, que trabaja en torno a las especies de coccinélidos desde hace más de 20 años y que encabeza la iniciativa de ciencia ciudadana "Chinita arlequín", explicó cuáles son los riesgos de esta especie y por qué es importante mantener un monitoreo de su presencia en el país.

¿Cómo llegó a Chile?

La chinita arlequín es de origen asiático y se caracteriza por ser muy voraz y de un tamaño mucho mayor al de otras especies de chinitas, explicó la académica. "Fue introducida en varias partes del mundo para el control biológico de plagas. Incluso en Chile, el año 1998 se introdujo una variedad que tenía las alas cortas, por lo que no podía volar, para controlar plagas en invernaderos. La trajeron de Francia, y tenía estas características porque no se quería que se expandiera, y efectivamente no se estableció nunca", relató.

Una década después el equipo de la profesora Grez identificó una chinita arlequín en Pirque, y mandaron algunos ejemplares a Francia para ser analizada, momento en el que se detectó que eran idénticas genéticamente a una variedad producida en Estados Unidos, y que es la que ha invadido muchos países del mundo, en particular países con climas templados.

¿Cuál es el problema de que haya llegado?