Miel Gibson logró fama por el dulzor de las abejas y el lío con Mel

En Chile a nadie se le habría pasado por la mente que un frasco de miel generaría tanto revuelo. Una imagen del envase de Miel Gibson llegó hasta Hollywood. Allá a los abogados del actor no les hizo ni una gracia lo que vieron y le mandaron un mail a Yohana solicitando que se retirara la imagen del galán.

Antes de poner a la venta el producto, revisando memes vio una mermelada llamada Mel Gibson. "Fue ahí que mi pololo me dijo que le pusiera Miel Gibson a mi miel". Así lo hizo y puso la imagen del actor en la película "Corazón Valiente" en los recipientes.

A los pocos días de promocionarla sólo por Twitter, se llenó de solicitudes de todo el país. "De los 25 kilos que ofrecía, pasé a vender 300", recuerda.

Todo iba perfecto hasta que el 12 de agosto le llegó un pedido nada de agradable desde Los Ángeles, Estados Unidos. A través de un mail, el staff de abogados le exigieron dejar de usar nombre y rostro de la estrella. Johanna debió sacar el rostro de William Wallace y pensar en un nuevo logo.

Pero ese no es el único traspié que sufrió. Mientras asimilaba lo anterior y sus ventas se seguían disparando, al inscribir su marca Miel Gibson en INAPI, supo que otra persona lo había hecho.

"Ese tema aún está en proceso. Esperamos que todo se resuelva bien, porque solicitar la marca no significa que automáticamente se haga dueño de ella. En INAPI yo de hecho la había inscrito mucho antes, pero me equivoqué de categoría", explicó a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Fue bien movido la partida de tu emprendimiento…

El tema es que fui aprendiendo sobre la marcha. Primero, no sabía los precios de la miel. Luego, me llega este mail donde me acusan de robo de propiedad intelectual. De usar la imagen del actor, algo que nunca pensé, ni de manera malintencionada.

¿Qué sacas de conclusión de todo esto?

Lo que me pasó es para decirle al mundo que hay que educar a la gente respecto de esto. Hay muchas que tenemos la iniciativa de emprender, pero desconocemos los marcos legales, los procedimientos, porque no hay educación en ese sentido.