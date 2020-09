En Renca no pueden creer que van a seguir en cuarentena

El alcalde de Renca, Claudio Castro, primero se sintió sorprendido y luego pasó a la molestia cuando ayer supo que desde el lunes 28 de septiembre su comuna y Paine serán las únicas de la Región Metropolitana que seguirán en cuarentena.

"¡Absurdo! Renca es la única comuna del Gran Santiago en cuarentena. ‘Castigados’ por testear mucho y hacer la pega. Le pregunto a Sebastián Piñera si habrá algún plan económico especial para los miles de renquinos que cumplen 138 días con la prohibición de ir a sus trabajos", escribió el edil en su cuenta de Twitter tras el anuncio hecho por las autoridades que los mantiene enclaustrados.

Más tarde, incluso después de encabezar un Concejo Municipal, el alcalde de Renca seguía enojado por lo que considera "una injusticia".

“Llamé al ministro de Salud, Enrique Paris, y a la seremi de Salud, PaulaLabra, para repetirles lo mismo que les dije la semana pasada en una reunión. Que con nosotros se están cometiendo un error y una injusticia muy grandes. Y no hay explicaciones”, dijo Claudio Castro a Publimetro.

El edil agregó que "desde mediados de julio estamos tomando con recursos propios más test PCR que el promedio de la Región Metropolitana, y eso ha mostrado que, de cada diez positivos, seis son asintomáticos. Quizás si detenemos esa labor nos sacan de la cuarentena, lo que sería algo perverso. Por eso expresé que nos sancionan por hacer el trabajo".

"Vemos que el Minsal nos está dejando solos y que si queremos salir de la cuarentena lo mejor es dejar de testear. Y no estamos disponibles para eso, porque ningún experto lo recomienda", añadió el máximo representante de la comuna del norponiente de Santiago, que tiene 150 mil habitantes en 24 kilómetros cuadrados.

Claudio Castro les preguntó al Minsal y a las autoridades "cuál es su plan si consideran que en Renca hay que hacer algo distinto. Acá, donde la cuarentena no funciona porque la movilidad es mayor que antes, no hay planes de fiscalización ni sanitarios para bajar las cifras, ni menos ayuda social a los vecinos que no pueden ir a sus trabajos. Tenemos más de 40 mil hogares que hace cinco meses viven sin ingresos y angustiados por las decisiones del nivel central".

El alcalde recordó que ya han usado gran parte del presupuesto en labores sanitarias y de asistencia a los vecinos, y que por eso están con problemas de caja.

"Partimos con la pandemia en marzo y recién en julio y agosto llegaron dineros del Gobierno. Pero los de julio no alcanzaban para cubrir los costos de la trazabilidad, y los de agosto los redujeron a menos de la mitad. O sea, nosotros y el resto de las comunas vulnerables no hemos recibido lo prometido para afrontar bien esta crisis".