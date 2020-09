Toma forma en el Congreso la idea de retirar otro 10% de las AFPs

Cuando empezó a hablar en la Comisión de Constitución de los Diputados, ayer cerca de las cinco de la tarde, Pamela Jiles dijo que le informaban que el Canal de TV de la Cámara Baja tenía alta sintonía en ese instante.

Un claro reflejo del gran interés que produce en la ciudadanía la posibilidad de retirar otro 10% de los fondos previsionales, discusión legislativa que comenzó este miércoles luego de la presentación de un nuevo proyecto en ese sentido.

Ahora la iniciativa es obra de la periodista y representante del Partido Humanista, a quien acompañan en esta gestión sus colegas independientes Karim Bianchi y René Saffirio.

"Hay peso político para seguir adelante con este proyecto. Debo contar que tengo el compromiso de 14 diputados de la derecha para apoyarnos cuando el tema llegue a la Sala, entre los que incluso hay algunos que rechazaron el primer retiro", señaló Pamela Jiles.

Pero tal como ocurrió con la primera propuesta -que al final se concretó con la venia de una importante cantidad de diputados y senadores oficialistas-, la de ahora no es aceptada por el Poder Ejecutivo.

Según el nuevo proyecto, hay que seguir el camino del original en el sentido de concretar una reforma constitucional, para "declarar como derecho de todos los afiliados al sistema privado de pensiones el retiro (libre de impuestos) de un porcentaje de sus fondos individuales desde el mes de diciembre de 2020".

Los montos son iguales a los de la vez pasada, es decir, un minimo de 35 UF (un millón de pesos) y un máximo de 150 UF (4,2 millones de pesos).

Y el mecanismo para realizar el rescate sería el mismo ya usado. En caso de ser aprobado, se ordena a las AFPs cancelar en una sola cuota a los que saquen 35 UF y en dos a los que accedan al monto más alto, con similares tiempos de cancelación a los ya conocidos.

Una novedad es que se les concede a los Tribunales de Familia la facultad de operar en caso de que existan deudas por pensiones de alimentos.

UN CASO DRAMÁTICO

Este inicio de la discusión tuvo un elemento extra, pues la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección presentado por un funcionario público diagnosticado con una enfermedad terminal, y ordenó a la AFP Modelo entregarle en un plazo máximo de treinta días el total de los fondos que ha acumulado en su cuenta de capitalización individual.

La persona que solicitó el dinero es Mauricio Edison Brunetti Labrín, de 61 años, quien está aquejado de cáncer cerebral.

El fallo fue dividido y tuvo como sede la Segunda Sala del Tribunal de Alzada talquina, integrada por los ministros Moisés Muñoz Concha, Carlos Carrillo González (votaron a favor) y Jeanette Valdés Suazo (quien estuvo en contra).

DIPUTADO EN "REFLEXIÓN"

El parlamentario RN Eduardo Durán es uno de los diputados oficialistas que dio su aprobación al primer proyecto de ley que facultó a los cotizantes a retirar parte de sus fondos previsionales. Y ahora se encuentra meditando lo que hará en caso de que siga avanzando la nueva propuesta.

"Yo me encuentro en un periodo de reflexión respecto a este segundo proyecto. Y tengo claro que si las soluciones no llegan desde el Gobierno, tendremos que plantearlas en el Congreso. Es que uno esperaba que las ayudas provenientes del Estado hubiesen sido oportunas. Y esto hay que decirlo con todas sus letras: lamentablemente no fue así. El Gobierno está soltando la billetera de a poquito y los apoyos además se encontraban mal focalizados, lo que no genera buena imagen. Ojalá el Ejecutivo corrija esto pronto", indicó Eduardo Durán.

Respecto de su balance del rescate inicial, el diputado añadió que "quedó muy claro que no provocó el descalabro económico que algunos vaticinaron. Quizá no era la medida ideal, pero sin lugar a dudas fue una gran ayuda para las familias que más estaban sufriendo los efectos de la pandemia de coronavirus".

UNA VOZ DESDE LA ACADEMIA

María Luz Trautmann, economista y docente del Instituto de Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sostuvo que "la gente tiene pleno derecho a acceder a su dinero desde las AFPs si no recibe la ayuda que debería llegar desde el Estado para superar las dificultades económicas que se sufren permanentemente en el país, situación que ha aumentado por la pandemia de coronavirus. Si tanto se habla de la libertad, tiene que existir para ocupar mi ahorro en un momento de dificultad. Deberíamos sacar toda nuestra plata".

La académica añadió que "en un plano más amplio de análisis se comprueba que es necesaria una reforma tributaria de verdad, para que Chile cuente con los recursos requeridos para salir adelante y, por ejemplo, cooperar al aumento de las pensiones. Este es un tema ético que ningún Gobierno desde el regreso de la democracia ha abordado".

La profesora universitaria agregó que "en este país el 1% más rico tiene el 30% del ingreso y además hay una industria de la evasión tributaria fomentada por el modelo neoliberal impuesto, algo impensado en naciones desarrolladas con las que siempre nos gusta tanto compararnos".

FECHAS CLAVE

23.07.2020

Luego de dos semanas de tramitación en el Congreso fue aprobado el retiro del 10% de fondos previsionales.

24.08.2020

Los diputados Pamela Jiles, René Saffirio y Karim Bianchi presentaron un proyecto de reforma constitucional para concretar otro retiro de dinero desde las AFP.

¿Diciembre 2020?

Nueva propuesta parlamentaria fija para el último mes de este año el retiro de otro 10% desde el sistema privado de pensiones.

CIFRAS PARA CONSIDERAR

Mil millones de dólares ya han sido pagados a los cotizantes.

EL 87% de los afiliados al sistema ha pedido el retiro.

Casi 11 millones de solicitudes de retiro han recibido las administradoras.

El 20% de quienes sacaron dinero se quedaron sin fondos en su AFP.