Encuestas dan claro triunfo al "Apruebo" a un mes del Plebiscito Constitucional

El pálpito general cuando falta justo un mes para el Plebiscito Constitucional, ratificado por todas las encuestas, es que el "Apruebo" se impondrá con claridad frente al "Rechazo", algo previsto desde que en en noviembre del año pasado se acordó efectuar esta votación.

Y sobre el mecanismo para elaborar la nueva Carta Magna del país también hay consenso en que la Comisión Constitucional superará a la chance de la Comisión Mixta.

Los matices empiezan a aparecer cuando son analizados los posibles escenarios de participación.

O bien al desmenuzar cómo han abordado los adherentes de cada preferencia una campaña inusual, inserta en la pandemia de coronavirus que obligó a posponer el acto de abril pasado a octubre.

Marco Moreno, Universidad Central.

Para Marco Moreno, director de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, "el resultado no está en duda, más aún cuando hasta voces del oficialismo van ahora por el "Apruebo". Y eso le ha quitado épica y emoción a este Plebiscito, que para nada es comparable al de 1988 del "Sí" y el "No". Lo que hay que destacar es que más allá de que algunos en la derecha han querido instalar una idea de falta de legitimidad si no vota mucha gente, o bien que el costo económico es muy alto, las reglas del juego son esas y hay que asumirlas".

Germán Silva, director del Centro de Estudios y Análisis de la Comunicación Estratégica de la Universidad Mayor, destaca el hecho de que "como esto asoma como carrera ganada, la gente del "Apruebo" ha hecho una campaña paupérrima y pobre incluso en el campo digital, sin rostros reconocibles que alienten a sus seguidores. Pero la franja electoral por la televisión abierta que empieza este viernes va a influir en favor de esa opción, dado que la gente está encerrada en su casa y a que los del "Rechazo" se han movido bien y su postura ha sido más mostrada en los medios".

Rodrigo Gangas, U. Academia Humanismo Cristiano.

Rodrigo Gangas, director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sostiene que "la novedad es que al contrario de lo que la historia indica con la creación de las Constituciones en Chile, ahora existe la posibilidad de que los ciudadanos participen. Y por eso más allá de la situación sanitaria, creo que habrá una importante votación, en el marco de los resguardos por la pandemia. Incluso los jóvenes participarán, pese a que con el voto voluntario han dejado de hacerlo en un grado importante. Además, será importante la campaña digital, el medio en el que ellos se mueven hoy. Y si no hay problemas para ir a un mall, por qué habría inconvenientes para ir a votar".

Marco Moreno añade que "es inédito el hecho de que en esta ocasión votaremos dos cosas, y eso a lo mejor confunde algo a la opinión pública. Pero como no se puede hacer campaña tradicional, lo digital asoma como clave para aclarar todo. Ese es un campo en el que tendrían que enfocarse con mucha fuerza los comandos".

Germán Silva, Universidad Mayor

"Es clave el número de gente que vote, pues algunos entendidos en salud advierten que para esa fecha puede haber un rebrote. Aunque las reglas están claras, con más participación habrá más legitimidad, recordando eso sí que no está votando más del 40% de los habilitados. Confío en los jóvenes, quienes desde el 18 de octubre del año pasado están mucho más comprometidos con el país", precisa Germán Silva.

Y Rodrigo Gangas cierra diciendo que "lo más importante del proceso es algo de lo que ahora no se habla mucho: lo que viene tras el Plebiscito. En eso se centran algunos personeros del oficialismo, que es cuando las fuerzas políticas van a discutir los términos de la nueva Constitución. Hay que apuntar a eso también, ya que es lo vital de este camino".