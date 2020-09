Le pasó la cuenta revisar cirugía de su pareja: renunció diputado argentino que protagonizó escena sexual en vivo

El diputado argentino del Frente de Todos en la provincia de Salta, Juan Emilio Ameri, renunció la noche de este jueves, luego del escándalo que protagonizó en vivo, en una sesión de la Cámara Baja.

El parlamentario apareció en vivo y en directo, con su pareja en las piernas y besándole los pechos, lo que dejó a todos perplejos.

Escándalo total en Argentina: diputado protagoniza escena sexual durante sesión Juan Emilio Ameri explicó que la mujer es su pareja y que comenzó a besarla de forma sexual debido a que se había realizado una intervención quirúrgica.

La renuncia

Envió una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, donde dice: "Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió".

Asimismo, aseguró estar "consciente de la responsabilidad que mi cargo representa". Es por eso que concluyó poniendo "a disposición" su "renuncia como diputado nacional".

La escena

Ameri le bajó la polera a la mujer, para besarle los pechos. Y el mismo parlamentario explicó el hecho, asegurando que "vivimos en un monoambiente, es muy chico. Aprovechando que estaba caída la sesión, vi que mi pareja salió del baño y le pregunté cómo estaba, por la operación que se realizó hace poco para colocarse prótesis mamarias”, relató a TN.

“En ese momento se sentó conmigo y le di un beso en el seno sin percatarme de que había vuelto la conexión. Fue un momento de intimidad con mi pareja que se filtró. Fue grave, realmente, me hago cargo y me da mucha vergüenza. Me angustia mucho lo que está pasando”, dijo el diputado al quebrar en llanto frente a la cámara.