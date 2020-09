Patricio Navia asegura que Presidente fracasó: "Si se te revienta una llanta, Bachelet va a parar a saber cómo estás, Piñera no"

El cientista político Patricio Navia no se guardó ninguna de sus opiniones sobre el Presidente Sebastián Piñera en medio de la entrevista que le hizo José Antonio Kast la noche de ayer jueves.

Recordando una de las tantas cenas a las que fue invitado por el Mandatario, lo acusó de utilizarlo, y que contrario a lo que hacía la Primera Dama, Cecilia Morel, sólo buscaba sacarle información.

"Una vez la esposa del Presidente, que también fue a una de estas cenas, me empezó a preguntar cosas personales, y él como que la interrumpía y me preguntaba sobre lo que estaba pasando con Obama, en las elecciones. Al final de la reunión yo sentía, claro el Presidente me invitó a comer, estuvo súper entretenido, pero toda la información que me sacó y todo el análisis que me sacó, vale más que la cena que el pagó", contó.

Por eso, aseguró, "sentía que el Presidente Piñera tenía esta relación como utilitaria con las personas. Nunca le preocupaba mucho lo que pasaba con las personas y siempre decía barbaridades".

En el mismo sentido, aseguró que si se le pinchara un neumático en la carretera, y pasaran a su lado el Presidente Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet, está seguro que el Mandatario no se detendría.

"Bachelet va a parar el auto, Piñera no va a parar el auto para detenerse a ayudar. Bachelet va a parar aunque no pueda ayudar, pero a preguntar si necesito algo, si uno está bien", sostuvo.

Eso, a su juicio, "las diferencias en las personalidades", hablan de porqué "a Bachelet le fue tan bien como presidenta, aunque al país no le haya ido tan bien, y porqué a Piñera le ha ido tan mal como Presidente".

