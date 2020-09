Vuelven a rodar las bicis en el "Mapocho Ciclo Parque": se reabren 2,5 km para pedalear junto al río

Después de casi cinco meses del cierre motivado por la pandemia de coronavirus, este viernes las bicicletas volvieron a circular por las ciclovías del Río Mapocho. Con la presencia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt; el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; a alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, se realizó la ceremonia de reapertura del “Mapocho Ciclo Parque”, una ciclovía de 2,5 kilómetros que recupera el lecho del río de forma eficiente y segura.

La actividad se realizó en la rampa Huelén, en Providencia, uno de los tres accesos al cicloparque -los otros son Purísima y Puente Los Abastos- que conecta a las comunas de Providencia y Santiago y que además busca ser una ruta segura y de conectividad con las ciclovías de calles Rosas, Eleodoro Yáñez y Andrés Bello, entre otras.

“Lo que hay aquí es una inversión en rampas que permitirá unir no solo estos 2,5 km., sino que también las ciclovías aledañas desde Vitacura hasta Cerro Navia. A diferencia de lo que pasaba en el pasado, donde se hacían habilitaciones transitorias, aquí lo que hemos hecho es adquirir estas ramplas de manera que no sean dos, tres o cinco meses si no que puedan funcionar ojalá durante todo el año”, expresó el Intendente Felipe Guevara.

La autoridad regional indicó que “en las ciudades desarrolladas del mundo que tienen un río, este es convocante. Santiago es la única que conozco donde es un tajo que divide. Tenemos que lograr un Mapocho que nos convoque a hacer vida común, a hacer deporte, a reunir a las familias, a hacer trote y bicicicleta”, agregó Guevara.

El explosivo aumento en el uso de la bicicleta en Santiago en un momento se acercó al millón de viajes diarios, lo que hizo que en 2016 y 2017 se iniciara este proyecto piloto. La Corporación Regional de Santiago solicitó al Gobierno Regional un presupuesto de $89.974.903 para reactivar esta ciclovía en el lecho del Mapocho, monto aprobado el 15 de enero de 2020 y que incluye la compra de rampas, escaleras metálicas, vigas de madera con topes plásticos, rejas de seguridad, y montaje y desmontaje de las estructuras.

Los accesos al Río Mapocho estarán abiertos de lunes a domingos, en distintos horarios según la temporada. En esta primavera funcionará durante la semana desde las 07:30 a las 20:00 horas, y los sábados y domingos de 09:00 a 18:30 horas. Dentro del parque podrán circular bicicletas, scooter, skates y peatones, siempre respetando las normas de seguridad.