La oposición apuntó al Frente Amplio por no participar en primarias

Con diversas críticas reaccionaron desde la oposición, luego del anuncio que dio hoy el Frente Amplio respecto a no participar en primarias dentro de un pacto único nacional con los partidos de la ex Nueva Mayoría.

Fue desde la misma coalición, principalmente desde Revolución Democrática, donde acusaron no estar de acuerdo con la decisión de no participar en la instancia, advirtiendo que es un “profundo error” y que se debe apelar a la “unidad”.

Al respecto, la diputada Natalia Castillo (RD) escribió en su cuenta de Twitter que “respeto la decisión de la mesa nacional del Frente Amplio, pero creo que se está cometiendo un profundo error, la responsabilidad con el país es mucho más grande que cualquier proyección identitaria”.

Su par Pablo Vidal (RD), en tanto, aseguró que “como diputado del Frente Amplio no comparto esta declaración. Lo que se juega en los próximos meses no es la identidad de nuestros partidos, es el futuro de Chile. La gente nos demanda unidad, que se construye con participación ciudadana, no con negociaciones a puertas cerradas”.

Ex nueva mayoría

La decisión tampoco cayó bien en la ex Nueva Mayoría, donde hacían un llamado al FA a sumarse a primarias para mantener una unidad en la oposición.

El diputado y presidente de Democracia Cristiana, Fuad Chahin, sostuvo que “hoy el FA pone una lápida a la posibilidad de primarias de la oposición para elección de alcaldes y gobernadores regionales. Optan por ‘pactos por omisión’ que dan la espalda a ciudadanos y territorios. Prometieron renovación y repiten las peores prácticas de la vieja política”.

Por su parte, el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien hizo un llamado al Frente Amplio a “recapacitar” y cambie su decisión.

“Como Partido Radical lamentamos decisión del Frente Amplio de restarse a primarias amplias de la centroizquierda para definir candidaturas. No hay que temer a la democracia. Con unidad podremos hacer los cambios que la ciudadanía está exigiendo. Ojalá recapaciten. Quedan 3 días”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, el diputado Raúl Soto (PPD) acusó que “FA cierra la puerta a primarias municipales y regionales. Error infantil ante los desafíos históricos que el país demanda; contradicción evidente con principios que dicen defender; calculadora electoral cortoplacista que facilita opción de la derecha económica en Chile”.

Finalmente, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que es “lamentable la resolución del FA. La supuesta nueva generación política prefiere los viejos arreglos políticos de omisión entre partidos políticos, en vez de las primarias abiertas donde la ciudadanía puede escoger quienes representen a la oposición en las elecciones municipales y regionales”.

“El FA ha decidido privilegiar su identidad propia. Incomprensible, puesto que, se suponía, el FA traería un aire fresco a la política. Aún así, buscaremos todos los acuerdos unitarios posibles con el FA y el resto de la oposición”, cerró Muñoz.