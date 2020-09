Le salió carrera a Marlen Olivari en Viña del Mar: Savka Pollak aparece como opción UDI para la alcaldía

View this post on Instagram

“Atardecer en Rotterdam”se llamaría esta foto. Son los últimos rayos de sol de este miércoles de agosto. Empiezan los descuentos, igual como esos rayos que se esconden al fondo del canal, dando paso a la noche, así es también la vida. Aunque no se quiera, llega la noche, oscura,misteriosa y reveladora. mientras más oscura es la noche , más claras se ven las estrellas. Así se recibe con liviandad y plenitud el sol, el nuevo sol …. y vamos por un nuevo ciclo… Reflexiones inspiradoras jajaja diría yo…. los leo besos ¿ que piensan al respecto ?