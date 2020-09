Senadores Girardi y Navarro sostienen fuerte discusión con canciller Allamand

El senador Guido Girardi calificó como “falta a la verdad”, “engaño”, “tergiversación” y “problema de probidad” la exposición realizada por el director jurídico de la Cancillería, Franco Devillaine, y el experto Ricardo Irarrázaval, también representante de la cartera de Relaciones Exteriores, en una álgida sesión de la Comisión de Medio Ambiente realizada la tarde de este lunes, donde se trató la negativa del gobierno chileno a firmar el Acuerdo de Escazú.

Además, el legislador del PPD anunció que solicitará una sesión especial al Senado para tratar la negativa del Gobierno a firmar el tratado jurídico-ambiental regional.

En la sesión telemática de la Comisión de Medio Ambiente de hoy también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y la titular de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Las duras palabras de Girardi a los representantes de la Cancillería tuvieron respuesta en el ministro Allamand, quien pidió al presidente de la comisión, Alfonso de Urresti (PS), llamar al orden al parlamentario, calificando de “diatriba” su intervención.

A juicio de Girardi, lo dicho “por los, entre comillas, expertos, fue demolido” por los argumentos presentados -en la misma reunión- por la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, y la académica en derecho internacional de la Universidad de Concepción, doctora Paulina Astroza.

En la sesión, y en respuesta al planteamiento de los representantes de Cancillería, Girardi consideró “muy grave lo escuchado en esta reunión. Aquí ha habido falta a la verdad, engaño, tergiversación y un problema de probidad, particularmente, porque los, entre comillas, expertos, dicen cosas que no son (…) Nos creen ignorantes y nos insultan con argumentos sin espesor ni rigor intelectual (…) Si fuera como lo ha planteado la Cancillería, Chile no podría haber suscrito ningún tratado”.

El senador del PPD agregó que “los derechos humanos no sólo se violan cuando se dispara indiscriminadamente, si no también cuando se niega la participación y el acceso a información de los proyectos productivos. Este Gobierno va a pasar a la historia como el peor en esta materia y que no quiere resguardar lo que el propio Estado de Chile propuso al mundo como un mínimo civilizatorio”.

Finalmente, en su intervención en la Comisión advirtió que solicitará “una sesión especial del Congreso para ver este tema porque realmente me parece gravísimo que Chile permita que se viole los derechos humanos en materia ambiental”.

Allamand respondió, dirigiéndose a De Urresti, que "me parece verdaderamente impresentable que bajo su conducción, señor presidente, se abra un espacio para los insultos y las diatribas. Las expresiones del señor Girardi, que habla de engaño, faltas a la verdad, argumentos falsos, toda esa diatriba ya la conocemos, es cuando las personas no tienen ningún argumento. (…) ¿Cómo vamos a continuar la sesión si esto se va a transformar en un intercambio de insultos? Nosotros no estamos dispuestos a eso, nosotros no hemos insultado a nadie y no tenemos por qué aceptar ser insultados”, manifestó.

La intervención de Allamand fue interrumpida por el senador Alejandro Navarro (PRO), quien señaló que el canciller pretendía imponer la versión del Gobierno.

A su vez, la ministra Schmidt señaló que “es el Presidente de la República quien tiene la facultad de determinar si la firma de un tratado internacional es conveniente para Chile”, y también afirmó que “tenemos una agenda ambiental tremendamente fuerte y potente. Me parece inaceptable que eso se ponga en cuestión”.