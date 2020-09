Frente Amplio se enreda con las primarias "unitarias"

Inscribir o no primarias legales se ha transformado en un verdadero dilema. El domingo anunciaron que aquello estaba descartado, pero ayer lunes echaron pie atrás y aseguraron que conversaciones seguirán hasta el cierre del periodo estipulado para inscribirse en el proceso.

De todas formas, la división en el bloque continúa, al igual que los cuestionamientos del resto de la izquierda.

Gael Yeomans

La diputada de Convergencia Social si bien reafirmó que para triunfar deben ser mayoría, defendió que esto se haga, primero que todo, estableciendo mínimos comunes que garanticen la continuidad de la alianza.

-Inicialmente descartaron sumarse a las primarias ¿Por qué consideraba eso adecuado?

El diálogo está pendiente. Yo espero que se puedan acercar posturas. Pero hay varios puntos que me parece que no deberían ser sorpresivos, porque siempre hemos planteado alianzas frente a un programa transformador, no unidad por unidad. Ningún partido debería estar disponible para apoyar candidaturas de quienes estén vinculados a hechos de corrupción o con quienes nos e comparten mínimos programáticos. Hay que analizar caso a caso y por eso lo ponemos como condición. No queremos repetir lo que ha pasado en San Ramón, con un alcalde que está ligado a acusaciones graves, donde se le acusa de tener una relación con el narcotráfico. Nosotros no queremos ser responsables de eso, porque esos costos lo paga la gente, no los partidos. Eso le hacen daño a la política.

-En su minuto dieron por descartadas las primarias y algunos propusieron pactos por omisión ¿Cree que eso es contradictorio?

En el comunicado que sale en primer lugar a mí me parece que se falla, en el sentido que se adelanta a un diálogo que está pendiente, en cual nosotros hemos puesto un contenido para poder hablar de cualquier tipo de acuerdo, porque la candidatura que gane va a ser la de la oposición. Nosotros también nos tendríamos que hacer cargo de esa candidatura. No puede haber un candidato implicado en casos de violencia de género, y por eso mismo nos estamos adelantando.

-¿A qué atribuye la incapacidad evidenciada hasta ahora, para alcanzar puntos comunes en toda la oposición?

Yo no veo una incapacidad, creo que es un desafío muy importante, histórico. No habíamos estado en un escenario y durante meses hemos tenido la voluntad de ver alternativas, de discutir, de dialogar, pero tampoco es un camino fácil. Estás elecciones, aunque estén a la vuelta de la esquina, no pueden ser una presión para genera un acuerdo por unidad. Porque de lo contrario vamos a replicar viejas recetas que no han funcionado.

-¿Siente que si llevan candidatos separados la derecha alcance un triunfo más holgado?

Tenemos el desafío de ganarle a la derecha. Yo parto de esa idea, quiero que un proyecto distinto le gane a la derecha. Pero también gana la derecha cuando tenemos representantes electos que terminan traicionando sus programas. Tenemos que cerciorarnos de que en ningún caso gane la derecha. Tenemos que constituir una alternativa y en eso tenemos disposición, pero esto no se construye de a uno.

-Se asegura que esto podría poner en jaque el futuro ¿Cree que el FA ha sopesado de manera adecuada los costos?

En esta oportunidad todos tenemos que responder sobre cómo se construye la unidad y en base a qué. En eso espero que, como los diálogos continúan, se incorpore esta reflexión, nosotros por lo menos esperamos una respuesta. Y que sea con transparencia, de cara a la ciudadanía y evitemos que los costos se los lleve la gente. Cuando hablamos de un programa de transformación, tenemos que garantías de que eso se va a cumplir y ahí todos tenemos que responder.

Frente Amplio echa pie atrás por primarias con ex Nueva Mayoría: ahora se abren al diálogo pero con condiciones El conglomerado de izquierda reconoció que hubo un error en cómo se comunicó la decisión el día domingo: "tenemos dos días para lograr primarias con mínimos programáticos", señaló la diputada Catalina Pérez.

Natalia Castillo

Desde que se dio a conocer la determinación del Frente Amplio, la diputada de Revolución Democrática expresó sus diferencias, por lo que celebró que se haya pospuesto una decisión final.

-¿Por qué considera un error que el FA se reste de las primarias de la oposición?

Nuestra responsabilidad con el país es muy grande, lo que hoy se necesita es unidad de la izquierda y de la centroizquierda.

Por supuesto que hay diferencias en los proyectos políticos, pero el primer paso es la voluntad de poder trabajar en un objetivo común. Las primarias legales son el mecanismo más democrático y transparente de hacer competir las ideas y que sea la gente quien decida cuál es la fuerza que quieren que le dispute a la derecha en los distintos territorios

-En su minuto dieron por descartadas las primarias y algunos propusieron pactos por omisión ¿Cree que eso es contradictorio?

En este minuto no están totalmente cerradas las primarias legales, y para que puedan materializarse es urgente que todos los partidos pongan de su parte, que todos los alcaldes en ejercicio se pongan a disposición de competir y obviamente que no formen parte del acuerdo aquellos que han estado involucrados en actos de corrupción u otros delitos que atenten contra la fe pública.

-¿A qué atribuye la incapacidad evidenciada hasta ahora, para alcanzar puntos comunes en toda la oposición?

Si bien ha existido diálogo, claramente ha sido insuficiente, como decíamos en el 2011 “hay que ponerle un poquito más de empeño”. Chile lo vale.

-¿Siente que si llevan candidatos separados la derecha alcance un triunfo más holgado?

La derecha espera ansiosa que no nos pongamos de acuerdo, parte de su futuro también depende de eso. Sin duda, si no logramos un acuerdo amplio de la centro izquierda será como jugar un partido de fútbol en un cerro, donde el arco del adversario está en la cima.

-Esto podría poner en jaque el futuro ¿Cree que el FA sopesó de manera adecuada los posibles costos?

Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, y estoy segura de que nuestros dirigente quieren lo mejor para Chile, pero cada decisión que se toma es muy relevante, no para nuestros partidos, no para nuestras coaliciones, sino que para el pueblo. Por eso insisto en redoblar los esfuerzos de toda la centro izquierda con generosidad y humildad.