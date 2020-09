Ministro Paris: "Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer"

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al Festival de Viña del Mar, el cual no se sabe si se podrá realizar o no en febrero del 2021.

En entrevista con el programa "A esta hora se improvisa" de Canal 13, la autoridad indicó que no cree que se pueda hacer, debido a la pandemia de coronavirus.

"Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. En febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, no vamos a poder controlar a la gente", expresó Paris.

Ministro Paris sobre suspensión de conciertos y eventos masivos: "Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer". 📺 EN VIVO » https://t.co/yCn7kLPCjv pic.twitter.com/FYSoAYfYt6 — T13 (@T13) September 29, 2020

Cabe recordar que Canal 13 y TVN enviaron una carta a la Comisión organizadora del certamen con la finalidad de suspender el certamen.