Polémica por logos de las policías y FF.AA. en franja del "rechazo" escala a La Moneda

Si bien la franja televisiva del plebiscito no cumplió con las expectativas de los expertos en propaganda, sí ha dejado más de una polémica. La aparición de Felipe Camiroaga en el espacio del "apruebo" y la postura de comunidades evangélicas en favor del "rechazo", son algunas de ellas. Pero hay otra que incluso llegó a La Moneda. Que los logos de las policías y las FF.AA. estuvieran en la franja de quienes no quieren una nueva Constitución generó una ola de críticas, pues son instituciones "apolíticas y no deliberantes" que dependen de reparticiones del Gobierno.

El sábado la Fundación Chile 21 exigió a los ministerios de Interior y Defensa explicar lo sucedido, porque pese a que la imágenes aparecieron como el sello de la Multigremial Nacional de las Fuerzas Armadas y policías en retiro, los superiores jerárquicos son el ministro Víctor Pérez y Mario Desbordes, respectivamente. Y asunto no quedó en un mero cuestionamiento.

Las aclaraciones de Zenteno 45 y declaración conjunta de Carabineros y la PDI no fueron suficiente para calmar los ánimo, y el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia contra la multigremial en Juzgado Militar de Santiago, y también una querella contra los representantes del las tres ramas de las FF.AA. y los directores de Carabineros y la PDI.

"Es completamente indebido que una determinada institución, aunque esté constituida por funcionarios en retiro, utilice los símbolos de órganos que son de todos los chilenos, sobretodo en medio de una contienda política", sostuvo. Exige que la situación sea indagada y, como medida de protección, que se oficie al CNTV para que se retiren los símbolos.

Para Rendón, la primera responsabilidad la debe asumir la multigremial y los representantes de cada institución, pero también ve una "desprolijidad" del CNTV, "que debió revisar los videos aportados por los distintos sectores políticos". De todas maneras, fue más allá y apuntó al rol de las autoridades políticas que, tomando conocimiento de esto, "no hicieron más que emitir comunicados", por lo que podrían ser encausados por el delito de "omisión de denuncia". "A ellos les corresponde velar, antes que cualquier otra persona, que no sean mal utilizados los logos", acotó el jurista, adelantando que está evaluando ampliar la querella para perseguir a los ministros.

Carabineros y PDI marcaron distancia de la campaña del rechazo y de agrupaciones de retirados Desde las instituciones señalaron que "no hay autorización para utilizar sus logos" y agregaron que "no participan de la política contingente".

Contactados por Publimetro, desde la multigremial descartaron referirse a la denuncia. Sin embargo, como indicó Raúl Meza, presidente de Fuerza Nacional y abogado que representa a funcionarios en retiro, ellos sienten tener "el derecho a defender los valores fundamentales de la República y el rol que les correspondió asumir para salvar su patria. Esta organización gremial lleva más de 5 años utilizando esos logos de las instituciones armas a las cuales ellos se sienten orgullosos de haber pertenecido y jamás han tenido un reparo legal".

Tras el cierre de la edición impresa, la entidad la entidad gremial anunció el retiro del isotipo que contiene los logos de las instituciones castrenses, dejando en su lugar sólo el nombre de la organización. Según detallaron, la decisión se basa "en contribuir a la unidad nacional, por un lado, y de centrar la atención en lo que efectivamente se busca que es dar a conocer la opción Rechazo, por otro".

¿Por qué se apunta al Gobierno?

Director ejecutivo Chile 21: "Si las instituciones no toman acciones legales, se hacen cómplices"

Para Eduardo Vergar a, es un hecho grave que el Gobierno no haya enfrentado con dureza la aparición de los símbolos de las FF.AA. y las policías en la franja. "Cada día que pasa es una opción de apoyar una posición", dijo.

-Ustedes no emplazaron a la multigremial, pidieron explicaciones directamente al Gobierno ¿Qué persiguen con esto?

Nuestro objetivo es dejar claro que la responsabilidad recae en el Ejecutivo, por medio de su Ministerio del Interior y de Defensa, ya que tanto las FF.AA. como las policías no son instituciones independientes, sino dependen del Ejecutivo. El artículo 2º de la Ley Orgánica de Carabineros define que las policías son apolíticas, y que el uso de los logos está limitado sólo para las instituciones y sus miembros. O sea, incluso cuando Defensa dice que están usados bajo el marco de la multigremial, la Constitución prohíbe que sean usados. Las respuesta han sido insuficientes, porque explican, pero no ha habido ninguna acción concreta para exigir el retiro. El domingo, incluso, los lagos aparecieron más grandes.

Por temas constitucionales no se pueden hacer parte de campañas, pero también porque en el plebiscito les va a tocar intervenir. ¿Cuál legitimidad va a tener una fuerza policial o militar para intervenir cuando su imagen se asocia a un bando? Esto genera problemas profundo de legitimidad.

-¿Cual es el peligro que ven en esto?

Cuando una institución toma una posición política, y para peor, se hace parte de un proceso electoral, automáticamente pierde su total legitimidad para ser un actor de orden público y seguridad. Lo que está sucediendo hoy es que el Gobierno está tolerando que las FFAA y las policías pierdan la poca legitimidad que les queda, y al no hacer nada, están exponiendo a que tengamos incluso hechos de violencia. El Gobierno tiene que exigir que estos logos salgan de la franja y que también dejen de ser usados a una multigremial que no agrupa a todos los exuniformados. De todas formas sería bueno que las instituciones aclaren si la multigremial está actuando como vocero, en una estrategia que no es transparente ni correcta.

-¿Qué responsabilidad le corresponde a las autoridades al no denunciar estas infracciones?

Los comunicados de prensa no son suficiente. Si las instituciones no toman acciones legales, se hacen cómplices de la presencia de la imagen institucional en una opción política. Desde el momento que Carabineros y la PDI reconocen que el uso de sus logos está siendo de forma ilegal, tienen que presentar la denuncia respectiva.

-¿Cree que puede haber una campaña desde las instituciones que no hayan transparentado?

Si no presentan una denuncia legal frente al uso de los logos, por omisión van a estar enviando una señal de que apoyan una opción política en particular. Esto es grave, no puede pasar más tiempo. Cada día que pasa es una opción de apoyar una posición.

-¿Qué acciones van a emprender?

Estamos evaluando una denuncia al CNTV, porque debe velar porque la información que se entrega en la franja sea fidedigna y no una noticia falsa. Y en segundo lugar al Servel, para que investigue porqué instituciones del Estado están tomando una postura política.