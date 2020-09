"Primarias a través de encuestas": la propuesta de Pablo Zalaquett para resolver el conflicto en Chile Vamos por la alcaldía de Vitacura

La carrera por la alcaldía de Vitacura ha desatado un conflicto en Chile Vamos. Tanto desde la UDI como de Evópoli acusan a RN de no querer llevar a cabo primarias para elegir al abanderado de la derecha en dicha comuna y frente a dicha situación Pablo Zalaquett, carta del gremialismo, propuso resolver el asunto mediante encuestas.

"Estoy dispuesto, si se abre la opción y mi partido me respalda y también Evópoli llega a consenso, a hacer primarias a través de encuestas, que no es el mejor mecanismo para elegir un alcalde porque no permite la mayor participación ciudadana, pero al menos no permitiría que se elija un alcalde a dedo entre cuatro paredes", declaró Zalaquett en entrevista con Radio Bío Bío.

El ex jefe comunal de La Florida y Santiago sostuvo que "todos sabemos que es muy probable que quien sea elegido en una primaria de Chile Vamos podría llegar a ser el futuro alcalde de la comuna".

La derecha tiene un peso electoral histórico en Vitacura, el que ha quedado reflejado en los holgados triunfos que ha obtenido el RN Raúl Torrealba, quien desde 1996 es el alcalde de dicha comuna, pero que no se postulará en los comicios del próximo año a raíz de la última reforma a la ley de reelecciones.

El cupo es de Renovación Nacional y el consejo general de dicho partido decidió no negociarlo. La carta de RN, impulsada por el propio Torrealba, es el actual concejal de la comuna, Max del Real. En tanto, Evópoli alzó como su candidata a la ex ministra del Trabajo Camila Merino.