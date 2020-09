"¡Y fuera!": Alexandria Ocasio-Cortez pidió al Chacal de la Trompeta en el debate de Trump-Biden

Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de Estados Unidos, se acordó del Chacal de la Trompeta durante el debate entre Donald Trump y Joe Biden.

En el primer cara a cara en las elecciones presidenciales, tanto el presidente como el candidato demócrata se interrumpieron y atacaron constantemente, viéndose en varias veces sobrepasado el moderador Chris Wallace.

Y una de las reacciones que más llamó la atención durante el debate fue de Ocasio-Cortez, quien se acordó del clásico personaje de "Sábado Gigante".

"Alguien llame a el Chacal de la Trompeta para Chris Wallace, porque esta es una situación muy ‘y fuera"", afirmó la representante demócrata en su cuenta de Twitter.

Someone call el chacal de la trompeta on Chris Wallace because this is very much an “y fuera” situation

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 30, 2020