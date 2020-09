Enviar a isla a los solicitantes de asilo: la nueva idea de Gran Bretaña

El gobierno británico propuso procesar a los solicitantes de asilo en una remota isla volcánica en el Atlántico, un plan que los críticos han calificado de inhumano y de “pesadilla logística”, de acuerdo con reportes de prensa.

El Financial Times informó el miércoles que la ministra del Interior, Priti Patel, ordenó a los funcionarios que exploraran planes para construir un centro de procesamiento de asilo en la isla Ascensión, un territorio británico de ultramar con una población de menos de 1.000 habitantes, a más de 6.435 kilómetros (4.000 millas) del Reino Unido. El informe señaló que, al parecer, Patel abandonó el plan.

Miles de personas han cruzado el Canal de la Mancha este año en pequeñas embarcaciones para buscar asilo en el Reino Unido. Patel se ha comprometido a detener el número récord de llegadas y hacer que la ruta sea “inviable”, y designó a un “comandante de amenazas clandestinas del Canal”.

UK home secretary Priti Patel asked officials to explore the idea of constructing an asylum processing centre on Ascension Island, a British overseas territory in the south Atlantic https://t.co/3q3LKVtkZ3

— Financial Times (@FinancialTimes) September 30, 2020