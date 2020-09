Negociaciones fracasadas: Frente Amplio y ex Nueva Mayoría no llegan a acuerdo para inscribir primarias

Finalmente no hubo acuerdo. Las negociaciones entre el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría en la inscripción de listas para las primarias sencillamente fracasaron.

Tras una extensa cita, los timoneles de ambos bloques no legaron a acuerdo para el trámite de inscripción de listas en el Servel, plazo que venció este miércoles a las 17:00 horas.

"Los responsables tendrán que dar las explicaciones después, pero claramente no estamos respondiendo a las necesidades de la gente", señaló el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.

El ex canciller añadió que "claramente, no estamos respondiendo a las demandas de la gente, hay algunos que han hablado de unidad, pero han llegado pidiendo blindaje, esa es la realidad. Nosotros estábamos por primarias abiertas, ciudadanas y democráticas en todas las regiones, pero algunos que hablan de eso llegaron pidiendo blindaje".

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró que "uando asistimos a una de las ultimas reuniones con el objeto de acercar posturas, nos enteramos que los representantes, los presidente y secretarios generales, del Frente Amplio no estaban en la reunión porque se habían ido a inscribir, en paralelo, primarias a espaldas del resto de los partidos de la oposición. Eso es una señal que va en contra de lo que se necesita".

Antes de las 17:00 horas, a las oficinas del Servel, en Santiago centro, solo llegaron los dirigentes de los partidos del Frente Amplio a formalizar su pacto para las elecciones de autoridades locales y regionales.

Los partidos políticos de oposición no han estado a la altura de la gente. Varios q hablaron de primarias en todas las regiones, llegaron pidiendo, en privado, blindajes en varias regiones. Indignante. La oposición dividida le entrega a la derecha gobernadores de regiones. — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) September 30, 2020

Tras el trámite, la presidenta de Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez lamentó "profundamente que la oposición no haya podido llegar a acuerdo.

La unidad es más importante que nunca por lo que hacemos un llamado a dejar de lado las acusaciones de lado y lado y poner por delante las necesidades de nuestro pueblo. El Frente Amplio no iba a renunciar a hacer primarias, por eso estamos en el Servel".

Asimismo, indicó que "hacemos un llamado a que esto no pueda repetirse o vamos a abrir las puertas a que Chile Vamos siga en el Gobierno. No voy a caer en las acusaciones. La oposición no se pudo poner de acuerdo cuando era necesario. El Frente Amplio no puso más condiciones que mínimos éticos y mínimos programáticos".

Vamos Chile inscribió sus listas - ATON

Chile Vamos llega a acuerdo

En tanto, la coalición oficialista dejó atrás las diferencias, que estaban radicadas especialmente en las comunas de Vitacura y Lo Barnechea.

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, presente en la sede del Servel, ratificó que se llegó a un acuerdo para hacer primarias en Vitacura y Lo Barnechea.

"Vitacura era la más visible (comuna en conflicto), pero se resolvió de muy buena manera. Renovación Nacional (RN) y la UDI pusimos el bien de Chile por sobre intereses personales. Había una postura de RN en Vitacura y una postura de la UDI en Lo Barnechea, pero optamos por que la gente decida en ambas comunas”, dijo la senadora.

Van Rysselberghe añadió que “me ha tocado negociar distintas elecciones y lo que uno tiene que ver es el vaso medio lleno, el resultado final y creo que fue una muy buena negociación para Chile Vamos”.

Las elecciones primarias de Chile Vamos se realizarán el 29 de noviembre y concurrirán los cuatro partidos de la alianza, es decir, UDI, RN, Evópoli y el PRI.

En video: diputado Miguel Ángel Calisto se refire al fracaso en las negociaciones por primarias