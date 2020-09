Hombre de 80 años se gradúa del colegio y ahora quiere ir a estudiar a la universidad

Víctor Brígido, un hombre de 80 años y que durante la mayor parte de su vida se dedicó a labores campesinas en México, se graduó del colegio.

Según informó el área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de Oaxaca, el adulto mayor recorrió todos los jueves en los últimos tres años más de 40 kilómetros para llegar a su escuela, impulsado por sus deseos de aprender.

"Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar", señaló el hombre.

De igual manera, relató que "cuando fui chamaco no acudí a la escuela, porque no entendía el español, hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español".

A sus 80 años de edad, Víctor Nicolás Brígido, originario de San Lucas Ojitlán culminó su bachillerato en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec del @COBAO_GobOax.@alejandromurat @fvallejogil https://t.co/riuwKlN0ds — Comunicación Social y Vocería Gob Oax (@VoceriaGobOax) September 25, 2020

Brígido afirmó que gracias a los estudios ha podido mejorar su trabajo, ya que aprendió a saber cómo cobrar por su labor en el campo, a comercializar sus productos y a ayudar a su comunidad.

"Soy un hombre de trabajo, me dedico al campo, todos los días de cuatro de la mañana a siete de la tarde laboro en la siembra de maíz y frijol, así como en la crianza de cerdos", expresó.

Finalmente, el adulto mayor remarcó que ahora quiere ir a estudiar a la universidad. "Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el covid-19, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado", remató.