"Estuvimos todos llorando": Evelyn Matthei y la confirmación del vuelo humanitario para los venezolanos albergados en Providencia

Después de cinco meses en medio de la pandemia del covid-19, 118 ciudadanos venezolanos albergados en la comuna de Providencia recibieron la confirmación de un vuelo humanitario que los llevará de regreso a su país.

"Han sido cinco meses. Primero estuvieron un mes los venezolanos en carpa fuera de la embajada, después accedieron a irse a nuestros albergues, hoy tenemos 120 personas en el (Liceo) Lastarria, y les venimos a contar que se van a Venezuela de vuelta entre el 9 y 15 de octubre", contó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

"Ha sido una explosión de alegría, de emoción, estuvimos todos llorando, quisiera agradecer a los equipos consulares de ambos países, también agradecer al embajador de Venezuela que nos recibió en su minuto cuando fuimos a pararnos frente a la embajada. Gracias a muchas cosas que se han hecho, mucha gente de buena voluntad ellos van a poder volver a su país", continuó.

Una gran noticia fue la que recibieron hoy los migrantes venezolanos que están en nuestro albergue: en días podrán retornar a su país 🇻🇪. Fue una emoción inmensa ver esos rostros llenos de alegría y solo queda agradecer a ONGs y al equipo de @DiversidadProvi. Una emoción tremenda pic.twitter.com/mSawfL0SBr — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 30, 2020

Por otro lado, Matthei recalcó que la municipalidad de Providencia no maneja cupos del vuelo humanitario. "Quiero ser muy clara: nosotros estamos con un grupo de 118 personas que han estado 5 meses con nosotros. La embajada venezolana, que es la que maneja el vuelo, nos ha dado 118 cupos", dijo.

"No manejamos ni un cupo más, este no es un vuelo de la municipalidad de Providencia, este es un vuelo puesto por el Gobierno de Venezuela. Por favor no nos sigan escribiendo, porque nosotros lamentablemente no tenemos cómo ayudarlos", agregó.