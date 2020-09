Sujetos roban y golpean a hombre ciego en Puerto Montt: lo dejaron abandonado en plaza y sin su bastón guía

Un hombre de 51 años fue víctima el fin de semana de un cobarde ataque en Puerto Montt.

José, quien es una persona ciega, salió cerca de las 18:00 horas del sábado a comprar insumos para tomar once, cuando fue abordado por un sujeto.

"Fui al negocio a comprar, con dificultad llegué. Llevé como 30 mil pesos, compré pan, unas cosas dulces, una máquina de afeitar y otras cosas, y me sobró de vuelto como 12 mil pesos. Pagué todo, salí bien y siento unas risas desde una plazoleta (frente al negocio)", relató a Radio Bío Bío.

Tras esto, se le acercó un hombre y le pidió que le diera la hora, respondiendo José que no tenía reloj. Luego, el antisocial lo abrazó y le puso un objeto similar a un tubo en sus costillas.

"Quédate quieto ciego CTM, me dijo, y me llevó frente a la plazita donde habían dos personas más. Una comadre dice ‘Vamos a tomar once’ y me arranca la bolsa de las manos, mientras otro tipo me revisa los bolsillos y me saca todo el vuelto", señaló.

Luego de esto, le quitaron su bastón guía. "La tipa dijo ‘tenemos un nunchako’. Para quienes somos ciegos, nuestros bastones tienen cuatro fierros, si desarmas uno se desarma entero", expresó.

Posteriormente, "se empezaron a burlar, y uno de los chicos me pegó una cachetada y me dijo ‘ahora puedes llorar como maricón’ (…) fueron tres cobardes", manifestó el hombre.

Tras esto, los antisociales se fueron, dejándolo abandonado en la plaza y sin su bastón guía, por lo que debió quedarse en el lugar.

Recibió el apoyo de la comunidad

Minutos después, una mujer se le acercó a preguntarle si le pasaba algo y ahí José le relató lo acontecido, por lo que ella le sugirió que fueran a Carabineros.

"Yo le dije que cómo vamos a ir a Carabineros, qué les voy a decir ¿Qué eran tres?¿Para dónde arrancaron? Si soy ciego", relató.

Luego que el hombre diera a conocer lo ocurrido en el Trasnoche de Radio Bío Bío, recibió la ayuda de la comunidad.

"El Senadis en Puerto Montt vino a mi casa, y me regaló un bastón nuevo. Además de otras cosas más que me dejó más tranquilo", indicó.

De igual manera, destacó que "hoy todos mis vecinos llegaron a mi casa a ofrecer ayuda".

La directora del Servicio Nacional de la Discapacidad en la región de Los Lagos, Jessica Droppelmann, señaló que apenas se enteraron de lo ocurrido, le regalaron un bastón nuevo y cobertura de alimentos, además de contención por la vulneración de la que fue víctima.