Ex ministro Mañalich enfrenta las acusaciones de la Cámara y frente a la cámara: su defensa será telemática

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, expondrá este viernes, a las 10:30 horas, ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional en su contra, por infringir gravemente la Constitución al poner el riesgo la vida y la salud de la población, por faltas a la probidad y ocultamiento de datos, en el marco de la pandemia.

El presidente de la instancia, el diputado Iván Flores (DC), señaló que primero expondrán los abogados que forman parte de la defensa del ex secretario de Estado y luego será el propio Mañalich quien tomará la palabra, de manera telemática, para presentar los argumentos de su defensa.

Tras la presentación del ex ministro, la comisión sesionará a partir del próximo martes para revisar la procedencia del libelo y votarlo el viernes 9 de octubre.

Este miércoles, la sesión escuchó al abogado Christian Viera, al ex ministro del Tribunal Constitucional (TC), Raúl Bertelsen, y a la profesora de derecho constitucional, Constanza Hube.

Un "juicio netamente político"

Viera destacó la importancia de fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos, porque el “poder limitado es poder controlado”, sostuvo.

Explicó que si bien la crisis por covid-19 ha golpeado al mundo entero, hay países en los que los efectos han sido menores y aquí la característica sería la transparencia de la información y considerar criterios científicos a la hora de tomar decisiones. "Considerando las más de 17 mil muertes por este virus en Chile, posicionándolo en quinto lugar a nivel mundial, “¿es casualidad o mala suerte? ¿No será necesario asumir la responsabilidad por esta tragedia humana?”, expresó.

A su vez, el ex ministro del TC, Raúl Bertelsen, arguyó que una acusación constitucional sería un juicio “netamente político”, al señalarse que el ex ministro no actuó de la forma más oportuna, y eso es algo que no puede fundamentar una acusación constitucional.