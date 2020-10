Mario Aguilar: "El Mineduc está desesperado y ha sido muy agresivo con el gremio"

Una señal de lo mal que están las relaciones entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación es lo que confidencia a Publimetro el presidente de los maestros, Mario Aguilar.

"Hace seis semanas que no me reúno con el ministro (Raúl Figueroa). Nos encontramos en el Congreso, pero no hemos tenido una cita formal", dice el líder de los educadores, en medio de la fuerte polémica por el regreso de los alumnos a los colegios en plena pandemia.

Agencia Aton

El ministro Raúl Figueroa dijo este miércoles que "a lo largo del país tenemos más de 200 solicitudes para volver a clases presenciales, y ya hay más de 53 establecimientos que están funcionando en un régimen gradual de presencialidad".

Desde su trinchera, Mario Aguilar defiende la postura de que "aún no es tiempo para plantear la vuelta sin las seguridades sanitarias para quienes tendrían que retornar".

Y agrega que "hay una fuerte ofensiva política, económica y mediática para dar señales de una supuesta normalidad, que no convence al gremio ni menos a los alumnos, padres, apoderados y todos los trabajadores de la educación".

-¿En qué basa esa denuncia de una ofensiva?

-Es evidente que han salido varios ministros, no sólo el de Educación, a propiciar el regreso. Aparecieron los responsables de Hacienda (Ignacio Briones), del Trabajo (María José Zaldívar) y el vocero (Jaime Bellolio) hablando bajo esa premisa, lo que no es casual y se une a operaciones comunicacionales del ministro Figueroa.

-¿A qué se refiere en concreto con lo último?

-El viernes de la semana pasada el ministro fue a tomarse selfies en un retorno a clases en Pelarco (Región del Maule), y lo hizo con mucha parafernalia. Pero esa vuelta no es tal, pues a ese colegio apenas volvieron cinco alumnos de 284. Y en otra escuela de esa comuna no se pudo regresar por el contagio de profesores. También se le da importancia a que 200 colegios piden clases presenciales. Pero esa cifra es nada considerando los once mil 500 colegios de todo Chile-

Efecto machista de no volver a clases: 900 mil mujeres, fuera de la fuerza laboral Aunque el cuidado de los hijos y del hogar debiese ser equitativo, la realidad demuestra lo contrario. Muchas mujeres no tienen quién cuide a sus hijos para trabajar. Enviarlos al colegio podría generar sentimientos de culpa.

"AL GOBIERNO LO MUEVE LO ECONÓMICO"

-Ustedes añaden que habría mucha presión…

-Sí, y es principalmente económica y vino del ministro de Hacienda hacia las mujeres, lo que nos parece algo muy machista e inaceptable para los tiempos que vivimos. No es posible hoy atribuirles solo a las mujeres el cuidado de los hijos. Todo esto muestra que desde el Gobierno nunca ha habido genuina preocupación por los aprendizajes, sino que en su afán por dar señales de una supuesta normalidad lo que les mueve es lo económico, por la presión de los grupos empresariales. Por eso la gente no le cree al Gobierno.

-El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, dijo que usted desinformaba…

-Eso refleja la desesperación del Mineduc, a lo que se añade mucha agresividad hacia el gremio. El ministro declaró que los profesores estaban cómodos en sus casas… Lo esencial es que no asumen el grave riesgo que hay si se vuelve ahora a clases.

-Pero el ministro recalca que el proceso debe ser seguro, voluntario y gradual…

-Eso no es real. En Pirque anuncian que se regresa, pero a la comunidad escolar de esa comuna nada se le consultó. El alcalde (Cristián Balmaceda) impuso esa idea, y por ello los propios profesores llamaron a que los niños no vayan a los colegios.

Agencia Aton

"HAY QUE CERRAR EL AÑO A DISTANCIA"

El líder de los profesores admite que "el paso de clases presenciales a remotas ha tenido muchas dificultades, pues a todos nos pilló de sorpresa. No estaban las condiciones para asumir el cambio, que se está haciendo sobre la marcha, a pulso y con muy poco apoyo. Pero se ha ido implementando con gradualidad".

Mario Aguilar agrega que "el Mineduc debería enfatizar la mejoría de las condiciones para educar por internet, ayudando a los alumnos que aún no tienen conectividad".

Añade que "para nosotros es claro que con suerte quizá desde marzo de 2021 podría habilitarse un sistema segregado de asistencia a colegios. Pensar hoy en un estado como el anterior a la pandemia es un error. Nadie cree que se puede retornar ahora. Este 2020 hay que cerrarlo a distancia y, más que forzar la vuelta, el Mineduc debería estar ya planificando en base a las condiciones sanitarias".

Ministro Figueroa y el retorno a clases: "Los apoderados no están obligados a enviar a sus hijos si por cualquier razón tienen aprensiones" El titular de Educación sostuvo que "a lo largo del país tenemos más de 200 solicitudes para volver a clases presenciales".

"NO LES HA RESULTADO SU CAMPAÑA"

Mario Aguilar dice que están dispuestos a colaborar con el Mineduc en una mesa de trabajo con especialistas sanitarios y de la educación, pero precisa que "el Gobierno ha adoptado una actitud muy cerrada y no ha accedido a esa petición. Antes había contactos, pero en el último tiempo se han aislado, lo que no es una buena política. Es un error esa posición tozuda e intransigente".

Sobre el ministro Raúl Figueroa, señala que "él recorre los matinales como "Míster Músculo" vendiendo sus artículos de aseo, pero es claro que no les ha resultado su campaña de convencer a la gente. El Gobierno está actuando sin sentido común".

Preparados, listos…este jueves comienzan las clases presenciales en la Región Metropolitana Cinco colegios de Pirque regresan este 1 de octubre, mientras que el lunes 5 lo hará el Tabancura de la comuna de Vitacura.

SU CV

Mario Aguilar tiene 59 años (nació el 7 de agosto de agosto de 1961 en Santiago). Se tituló de Profesor de Educación Física de la Universidad de Chile, y luego obtuvo un Magíster en Educación de la misma casa de estudios superiores.

Pertenece al Partido Humanista y en su carrera política destaca su actuación como concejal de la comuna de Macul entre 1992 y 1996.

En 2004 entró al directorio del Colegio de Profesores, organismo que preside desde enero de 2017 tras reemplazar a Jaime Gajardo.