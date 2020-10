Impactante: meteorito golpeó atmósfera de la Tierra y regresó al espacio

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó el instante en que un meteorito golpeó la atmósfera de la Tierra y cambió de curso para regresar al espacio.

Según confirmó ESA, el meteorito cayó entre el norte de Alemania y los países bajos. Sin embargo, cuando tocó a la atmósfera no se convirtió en una estrella fugaz como suele pasar.

"Un meteoroide es típicamente un fragmento de un cometa o asteroide que se convierte en un meteoro (una luz brillante que atraviesa el cielo) cuando ingresa a la atmósfera. La mayoría se desintegra, posiblemente con piezas que llegan al suelo como meteoritos", explicó ESA.

Y agregaron que "este afortunado visitante, sin embargo, no bajó lo suficiente para quemarse por completo y logró escapar nuevamente, solo rozando los bordes del escudo protector gaseoso de nuestro planeta".

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️

In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude – far below orbiting satellites – before it ‘bounced’ back into space

