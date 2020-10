¿Quién le tiene miedo a las primarias municipales?

Un estudio de Ipsos filtró a los 15 alcaldes más mencionados en Twitter, los más “populares”. De ellos, sólo 13 puede ir a la reelección y Publimetro les preguntó a los 13 si están dispuestos a ir a primarias. Acá sus respuestas.

– JOAQUÍN LAVÍN (UDI) – LAS CONDES

Las primarias son un gran mecanismo, porque le dan poder de decisión a la gente. Ojalá se pongan de acuerdo. En el caso de Las Condes, yo he dicho que si alguien quiere hacer primarias, feliz de competir y que sean los vecinos los que decidan.

– EVELYN MATTHEI (UDI) – PROVIDENCIA

Yo espero que los partidos de Chile Vamos trabajemos juntos y, lógicamente, voy a apoyar la decisión que se logre acordar entre todos. No tengo inconveniente con las primarias ni comunales, ni presidenciales. Debemos ser capaces de lograr acuerdos de cara a los ciudadanos y con el respeto que conlleva también optar por la carrera de alcaldes o las de presidente. Yo al menos tomaré una opción, no ambas, y eso creo que es lo correcto.

– CATHY BARRIGA (IND/ UDI) – MAIPÚ

Estoy muy agradecida del cariño que siempre he recibido de mis vecinos, que se ha fortalecido con el resultado de nuestro trabajo en estos cuatro años, en donde los vecinos volvieron a creer en una autoridad que cumplió todos sus compromisos sin pertenecer a ningún partido político.

– FELIPE ALESSANDRI (RN) – SANTIAGO

Mi intención es reelegirme, porque yo quiero terminar mis proyectos y de ahí darle la posta a otro. A mí me gustan las primarias, yo luché mucho por eso en su momento. En las comunas donde hay disputa es lo sano y democrático. A mí nadie me regaló este cupo, es porque me lo gané y me costó mucho romper esa lógica ‘del que tiene mantiene’ o ‘Santiago es para perros grandes’. No hay que tenerle miedo a la sana competencia.

– CLAUDIA PIZARRO (DC) – LA PINTANA

Las primarias siempre serán un buen ejercicio democrático. Yo ya estoy inscrita para enfrentarlas y tengo la plena seguridad de que nos irá muy bien, porque hemos hecho las cosas muy bien.

– GERMÁN CODINA (RN) – PUENTE ALTO

Yo no tengo inconveniente que se hagan primarias. Me parece sano democráticamente que en Chile exista este mecanismo para que los ciudadanos elijan directamente lo que consideren más apropiado.

– GONZALO DURÁN (UNIR) – INDEPENDENCIA

Siempre he pensado que las primarias son un mecanismo democrático necesario para fortalecer el rol de los liderazgos locales. Siempre estuve disponible, sin perjuicio de que por ser independiente, hoy estoy abocado a recolectar las firmas necesarias para ir 100% independiente, pese a que vaya en la lista del Frente Amplio. Hay que seguir haciendo esfuerzo para trabajar en la unidad de la oposición, y esta especialmente se debe materializar desde los territorios.

– CLAUDIO CASTRO (DC) – RENCA

Las primarias abiertas son el mejor mecanismo para definir candidaturas que comparten visiones sobre una gestión, y en particular en el mundo progresista de izquierda y centroizquierda. Así lo he planteado públicamente, y hasta ahora no hemos sabido de candidatos o candidatas que hayan manifestado su intención de competir en Renca, además de mi.

– JOSÉ MANUEL PALACIOS (UDI) – LA REINA

No creo necesario hacer primarias cuando hay consenso de lo que ha sido una buena gestión. Las primarias siempre son el mejor mecanismo cuando hay varios interesados. En ese caso, lo mejor es que la gente decida y promover la participación.

– CAROLINA LEITAO (DC) – PEÑALOLÉN

Yo creo en los proyectos colectivos y no individuales. Peñalolén tiene un gobierno municipal amplio, donde fui elegida no sólo con el apoyo de mi partido, sino con el de todos los partidos de la oposición que en ese momento trabajamos juntos. Creo que si en ese escenario se quisiesen hacer primarias para resolver y hubiese un candidato obviamente competitivo que quisiera cuestionar y decir que también quiere ser candidato, yo estoy disponible. Uno no puede no estar disponible a ser medido frente a otra persona que tiene la legítima opción de ser candidato. Lo importante es aunar criterios en un programa y un objetivo común.

– MAURO TAMAYO (IND/ EX NUEVA MAYORÍA) – CERRO NAVIA

Divididos será imposible avanzar en las transformaciones que Chile necesita. A pesar de ser alcalde en ejercicio, considero que todos debemos ponernos a disposición y competir en primarias.

– DANIEL JADUE (PC) – RECOLETA

No respondió a la consulta. Ha informado que irá a la reelección.

– RODOLFO CARTER (IND/ CHILE VAMOS) – LA FLORIDA

No respondió a la consulta. No ha informado si irá a la reelección.

Si hasta hace dos semanas la oposición daba cuenta de que, al menos, intentaría alcanzar unidad electoral, la jornada de ayer miércoles, como dice una conocida canción, “todo se derrumbó”. Por más reuniones que tuvieron los partidos más tradicionales de la izquierda y los del Frente Amplio, no llegaron a acuerdo para inscribir primarias legales para la elección municipal y de gobernadores regionales. Y reconocieron abiertamente el fracaso.

“Nosotros estábamos por primarias abiertas, ciudadanas y democráticas en todas las regiones, pero algunos que hablan de eso llegaron pidiendo blindaje”, dijo sobre el nuevo quiebre el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. Es que la historia no es nueva. La misma división les pesó a la hora de elegir al presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, a pesar de que había un acuerdo y que eran mayoría.

Pese a que el excanciller indicó que “los responsables tendrán que dar las explicaciones después”, su par del PS, el senador Álvaro Elizalde, no dudó en apuntar a quienes cree cimentaron este escenario: el Frente Amplio. “Cuando asistimos a una de las últimas reuniones, los representantes del Frente Amplio no estaban, porque se habían ido a inscribir, en paralelo, primarias a espaldas del resto de la oposición”, aseguró. Según detalló, están en su legítimo derecho de no sentirse representados con las conversaciones, “pero lo mínimo es que informe cuál es su decisión”. “Es una pésima señal”, sostuvo, agregando que “si la oposición no está en condiciones de resolver sus problemas, no va ser alternativa”.

Ante la serie de emplazamientos, la presidenta de RD, diputada Catalina Pérez, manifestó que “el Frente Amplio no puso más condiciones que mínimos éticos”, por lo que también lamentó que no se pudiera alcanzar la unidad. “Esperamos que esto no vuelva a repetirse, o vamos a abrir la puerta a que Chile Vamos siga en el Gobierno”, acotó.

Por su parte, Jorge Ramírez, presidente de Comunes, hizo presente que ellos siempre estuvieron disponibles, “hasta el último momento para tener primarias sin blindajes”.

Así, pasadas las 20 horas, se informó que la oposición inscribió primarias de gobernadores regionales entre Convergencia Progresista (PPD PS PR), la DC, Ciudadanos y el PRO, que va sin sus aliados de “Unidad por el Cambio”, el PC y el FREVS.

Las primarias de Chile Vamos

Desde la otra vereda cantaron victoria. El conglomerado oficialista, por más costos que hayan pagado algunos de sus partidos partidos, sí se puso de acuerdo e inscribió primarias en 40 comunas y seis regiones. Incluso, concordaron qué hacer en las zonas más tensionadas: Vitacura y Lo Barnechea tendrán primarias municipales.

Para la timonel de la UDI, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, se logró una “buena negociación” para Chile Vamos. Y en el mismo tono, Rafael Prohens, presidente de RN, manifestó que esperan que “esta unidad se concrete hacia adelante en la parlamentaria y en la presidencial futura”.

El timonel del PRI, por su parte, hizo presente que hoy "Chile Vamos muestra su mejor cara al lograr importantes acuerdos, inclusive en comunas que fueron conflictivas en determinadas situaciones. Yo quiero destacar la importante generosidad que mostraron los cuatro partidos, incluso partidos que durante muchos años, lideraron algunas comunas. Sin embargo, hoy se han abierto a la competencia. Esto muestra que Chile Vamos está más vigente que nunca y será una sorpresa lo que va a pasar en la elección municipal y de gobernadores".

Chile Vamos también tendrá primarias municipales en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, Coquimbo, Catemu, Olmué, Panquehue, Papudo, Concón, Santo Domingo, Valparaíso, Tiltil, La Cisterna, Paine, Coltauco, Machalí, Mostazal, Requinoa, Navidad, San Fernando, Curicó, San Javier, Chillán, Chillán Viejo, San Pedro de La Paz, Lota, Nacimiento, Padre Las Casas, Temuco, Corral, Río Bueno, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.

Respecto a por qué esta fórmula se descartó para Las Condes y Providencia, se explicó que aún no está zanjado si irán a la reelección o competirán por llegar a La Moneda.