Alcalde de Pirque acusa "montaje" y "boicot" por inasistencia total a colegio reabierto este jueves

Ayer todos los medios estaban apostados en los colegios de Pirque, porque serían los primeros en recibir a los alumnos, en el regreso presencial a las aulas por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, sólo 20 estudiantes llegaron a los colegios e incluso en el Liceo El Llano, no llegó nadie. Esto le costó críticas al ministro de Educación Raúl Figueroa, que defendió la reapertura.

Primer día del retorno de clases presenciales… no llegó nadie La insólita situación se produjo en el Liceo Municipal Técnico Profesional El Llano de la comuna de Pirque.

En tanto, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (RN), acusó que lo ocurrido en el Liceo El Llano, fue producto de un "boicot y un montaje".

"Yo creo que aquí se cometieron errores. En vez de conversar solo con los apoderados de los cursos que iban a ser invitados, se debió haber hablado con el Centro de Padres y Apoderado del colegio, en general. El otro error es, que si se habló con los profesores iban a trabajar, quizás también se debió haber invitado a la directiva del sindicato 1", apuntó la autoridad comunal.

"Aunque hubiese llegado solo uno": Raúl Figueroa se defiende con todo ante la baja convocatoria en el retorno de las clases El ministro de Educación aseguró que "llegaron alumnos de manera totalmente voluntaria" en el regreso de las actividades académicas en cinco establecimientos de la comuna de Pirque.

"Lo que ocurrió en el liceo El Llano fue un montaje de un grupo de profesores que no quería entrar, ni volver a clases –aseguró- llamaron a la prensa y, lo que es más penoso, se comunicaron con los niños para que no fueran ese día"

"Si en El Llano los niños no quieren ir porque los profesores no quieren ir, no van no más. A nosotros nos da lo mismo", aseguró.