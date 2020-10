Macabro hallazgo en China: encuentran más de 5 mil mascotas muertas en cajas de encomienda

Más de 5 mil mascotas muertas fueron encontradas en cajas de encomienda, en un depósito de logística en la ciudad de Luohe, en la provincia de Henan, en la región central de China.

Según informa Global Times, la organización china de defensa de los animales Wutuobang (Utopía) tomó este caso tras enterarse de que más de 6 mil cajas de envíos express estaban abandonadas en un almacén de depósitos. En dichas cajas se encontraban pequeñas crías de perros, gatos, conejos, entre otras especies.

"Las cajas abarrotaban la estación, provocando una fuerte olor, y se comprobó que muchos animales dentro habían muerto de asfixia, hambre o sed", relató un voluntario de Wutuobang identificado como Dan.

At least 5,000 animals – including rabbits, cats and dogs – were found dead in express boxes at a logistics station in China’s Henan Province. They would have been transported to buyers who ordered them online as pets, said animal protection volunteers.https://t.co/y8WuYGTbk4 pic.twitter.com/naQd1OaR23

— Global Times (@globaltimesnews) September 29, 2020