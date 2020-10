Dos días antes de dar positivo por coronavirus: Donald Trump se burló de Joe Biden por usar mascarilla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que tanto él como su esposa Melania dieron positivo por coronavirus.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediatamente. ¡Saldremos de esta JUNTOS!", tuiteó el mandatario al dar a conocer la noticia.

El hecho ocurrió luego que horas antes se informara que su asesora Hope Hicks dio positivo por covid.

Según informa el medio norteamericano Business Insider, el contagio de Trump ocurre dos días después que se burlara del candidato presidencial demócrata Joe Biden por usar mascarilla.

"No uso mascarillas como él. Cada vez que lo ves tiene una. Podría estar hablando a 200 pies de distancia y aparece con la mascarilla más grande que he visto", expresó el mandatario en medio del debate presidencial.

The wise guy here mocking Joe Biden at Tuesday's debate for wearing a mask tests positive for #COVID19. pic.twitter.com/nlxDbbmmo1 https://t.co/RFQ3YjnVP5

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 2, 2020