Donald y Melania Trump dan positivo por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, a apenas un mes de las elecciones presidenciales y luego de haber pasado gran parte del último año restando importancia a la amenaza del virus.

El positivo de Trump se dio a conocer unas horas después de que él mismo confirmase el de una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, con quien viajó varias veces esta semana. Trump fue visto por última vez por reporteros regresando a la Casa Blanca el jueves por la noche y parecía gozar de buena salud. El mandatario tiene 74 años, lo que lo pone en un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por una enfermedad que ha matado ya a más de 205.000 personas en todo el país.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación inmediatamente. ¡Saldremos de esta JUNTOS!", tuiteó Trump.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

