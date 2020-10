ME-O: "Si Joaquín Lavín es socialdemócrata, que se inscriba en la primaria nuestra y yo me inscribo con él"

Marco Enríquez-Ominami aseguró este viernes que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, "no va a llegar a La Moneda", mirando a las futuras elecciones presidenciales.

En entrevista con CNN Chile, ME-O señaló que "si Joaquín Lavín es socialdemócrata, que se inscriba en la primaria nuestra y yo me inscribo con él".

En ese sentido, indicó que "le creo cuando vota por el Apruebo, no le creo nada cuando pretende instalar la socialdemocracia".

"No va a llegar a La Moneda, ya lo derrotamos, yo era parte del equipo de publicistas de Ricardo Lagos el ’98, ’99, no va llegar a La Moneda. Lavín no tiene densidad, pasta, aquí se requiere una fuerza tranquila de cambio, un liderazgo dispuesto a sacrificar, que no esté en el cálculo, y una consistencia, un proyecto de país que él no tiene. El no tiene un modelo de desarrollo, es más, es idéntico al de Piñera su modelo de desarrollo", expresó.

Respecto a la división que se generó en la inscripción de las primarias en la oposición, ME-O señaló que "el progresismo no puede ser sinónimo de un desorden improductivo".

De igual manera, se definió como "un obsesivo de la unidad en la oposición" y afirmó que quiere "sacar a la derecha del poder, pero hacerlo con todas y todos".

"Hoy la derecha, que a mi juicio no lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal, está hoy día con una ventaja que tenemos que ser capaces de ordenarnos para un cambio en Chile", remató.