Ministro de Educación, Raúl Figueroa: “El Colegio de Profesores tiene una mirada totalitaria de solucionar los problemas”

Más convencido que nunca del regreso a las clases presenciales dice que está el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en entrevista con Publimetro.

"Tengo la profunda convicción de que es importante que los alumnos recuperen su experiencia escolar, si las condiciones sanitarias lo permiten. Asumo la responsabilidad de entregar la mejor educación posible. Y si se me critica por ello, por buscar entregar las condiciones que se requiere para el estudio, eso no me hace daño", sostiene el titular del Mineduc.

-¿Qué piensa de la señal que se dio este jueves con solo 20 escolares en los cinco colegios abiertos en Pirque?

-Prefiero destacar que lo más importante para que los escolares vuelvan a vivir por completo su educación es que los establecimientos reabran sus puertas. Lo que vimos en Pirque, en una escala inicial, es la disposición de una comunidad educativa a funcionar en sala, con un plan seguro, voluntario y gradual. Creemos que en la medida que se constate el cumplimiento de las medidas sanitarias y que los estudiantes estén bien, aumentará la cantidad de asistentes.

Mario Aguilar: "El Mineduc está desesperado y ha sido muy agresivo con el gremio" El presidente de Colegio de Profesores se descarga contra el Ministerio de Educación, que insiste en el regreso a clases en medio de la pandemia, lo que para el líder del gremio se explica por "la presión de los grupos empresariales" para dar una imagen de "supuesta normalidad".

-El Colegio de Profesores dice que no están dadas las condiciones sanitarias para volver…

-Hay un protocolo y muchas medidas que se deben cumplir, siempre con los niños en el centro. Para el Mineduc es importante haber dado una señal potente de que a los niños y jóvenes se les empieza a dar lo que por tanto tiempo han esperado, la vuelta a sus colegios.

Agencia Aton

-El presidente de los maestros, Mario Aguilar, declaró en este medio que hace seis semanas no tiene una reunión con usted y que desde el Mineduc se rechaza la propuesta de una mesa de trabajo…

-Tenemos una permanente disposición para trabajar con todos los actores del sistema educacional, y por supuesto también con el Colegio de Profesores. La última vez que estuve con Mario Aguilar en una reunión formal fue hace no más de dos semanas, en la que por iniciativa mía fue invitado al Consejo Social Covid. Y ahí conversamos.

-¿Son irreconciliables las diferencias con el gremio?

-Obviamente, no podemos estar de acuerdo con la exigencia que nos hicieron por escrito desde el Colegio de Profesores para no reabrir los colegios este año, lo que creemos es una mirada totalitaria de cómo deben solucionarse los problemas.

Colegio de Profesores tilda de "papelón" retorno a clases en Pirque: "Demuestra que no es una política adecuada forzar a la gente" "Chile cambió, la gente ya no acepta medidas arbitrarias o poco racionales solo porque lo dispongan los poderosos", señaló el presidente del Colegio de Profesores.

-¿Qué piensa cuando se dice que en el Gobierno está primando lo económico para tomar estas decisiones. o que incluso hay una mirada machista al respecto?

-Hoy no se discuten los efectos negativos que tiene la suspensión tan larga de las clases presenciales. Nuestro único foco es el bienestar de los escolares. Decir que eso no es así es ofensivo con el Mineduc y también con los colegios.

-¿Cómo prevé lo que viene en las reaperturas?

-Seguiremos conjugando los esfuerzos para fortalecer la educación a distancia con la necesidad de ir reabriendo las escuelas dónde y cuándo sea posible. El proceso es complejo y requiere de tiempo, pero insisto en destacar que se empiezan a abrir los establecimientos.

SU CV

Edad: 45 años (nació el 21 de marzo de 1975 en Santiago).

Formación: Abogado de la Universidad Católica y Máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Los Andes.

Ministro: Asumió el 28 de febrero de este año luego de reemplazar a Marcela Cubillos, de quien era subsecretario.