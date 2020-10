Obama envía mensaje de apoyo a Trump: "Somos todos estadounidenses, somos todos personas"

Barack Obama le envió un mensaje de apoyo a Donald Trump luego que fuera trasladado a un hospital tras dar positivo por coronavirus.

El ex presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter que, junto a su esposa Michelle, "esperamos de corazón que el presidente, la primera dama y todos los afectados por el covid en el país reciban la atención médica necesaria".

Además, Obama señaló que si bien están "en medio de una gran batalla política, donde hay mucho en juego" debido a las elecciones presidenciales, "hay que recordar que somos todos estadounidenses, somos todos seres humanos".

Trump fue trasladado al hospital militar Walter Reed, donde estará bajo observación como medida de precaución.

Obviously, we’re in the midst of a big political battle right now, and while there’s a lot at stake, let’s remember that we’re all Americans. We’re all human beings. And we want everyone to be healthy, no matter our party.

— Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2020