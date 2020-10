Washington Post asegura que Donald Trump minimizó en 136 ocasiones la amenaza del covid-19

Donald Trump dio positivo por coronavirus junto a la primera dama, Melania Trump, y de inmediato la prensa estadounidense ha generado una serie de reacciones. Y es que el mandatario norteamericano siempre minimizó los daños que el virus podría ocasionar, incluso en más de una ocasión sugirió que la pandemia desaparecería repentinamente.

Dicho esto, el prestigioso diario Washington Post elaboró una tremenda cronología con las 136 veces en que Donald Trump prácticamente minimizó la amenaza del covid-19.

Ups, por la boca muere el pez. "No uso mascarillas como él. Cada vez que lo ves tiene una. Podría estar hablando a 200… Posted by Publimetro Chile on Friday, October 2, 2020

El ejercicio comienza con su primera declaración desafortunada, cuando el pasado 22 de enero aseguró no estar preocupado por el virus. "No, no lo estamos en absoluto. Y lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que viene de China", dijo.

Un mes después, Trump aseguró que "el coronavirus está muy bajo control en Estados Unidos", agregando que "¡El mercado de valores empieza a verse muy bien para mí!", para cuando era inminente una crisis económica mundial.

El medio estadounidense concluye su recopilación de declaraciones de Trump con una realizada horas antes de la confirmación del contagio. "El fin de la pandemia está a la vista", había dicho el mandatario estadounidense.

En las últimas horas un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente estaba experimentando síntomas leves pero que trabajaba desde la residencia de la Casa Blanca.