Bancada PPD exige salida del general Rozas: "Bajo su mandato se han violado DD.HH. de manifestantes en nuestro país"

La bancada de Diputadas y Diputados del PPD exigió la renuncia "inmediata e indeclinable" del director general de Carabineros, Mario Rozas, luego de que se dieran a conocer imágenes que muestran la caída de un adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho tras ser empujado por un efectivo de dicha institución.

"Hay un quiebre profundo entre la institución de Carabineros de Chile y la sociedad chilena y ese quiebre tiene un responsable y se llama general Rozas", aseguró el jefe de bancada, Raúl Soto.

General Monrás: "Para mí el funcionario intentó detenerlo, pero la persona pierde el equilibrio y cae" Respecto al estado en que quedará el carabinero, indicó que "se mantendrá dentro de la unidad en funciones de carácter administrativo, a la espera de los resultados de la investigación".

"Bajo su mandato se han vulnerado y violado Derechos Humanos de manifestantes en nuestro país, desde el estallido social hasta la fecha, y la represión brutal ejercida hacia los manifestantes en la plaza de la dignidad que terminó con un joven menor de edad lanzado al río Mapocho, ratifica lo anterior. Por lo tanto, exigimos su renuncia", agregó Soto.

Por su parte, la subjefa de la bancada Loreto Carvajal catalogó lo sucedido como "un acto criminal". "Espero que el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el general Mario Rozas den la cara y se hagan responsables. La permanencia de ambos en el cargo ya no tiene justificación", planteó.

En la misma línea, la diputada y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Andrea Parra, aseguró que "la Patria necesita servidores públicos, no peligros públicos. Hace rato el general Rozas ha demostrado nula capacidad de enfrentar la crisis de Carabineros, no enfrenta nada, no propone nada, mantiene el statu quo, cero liderazgo, nunca dio el ancho. Es momento que dé un paso al costado".

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, condenó enérgicamente actuar de Carabineros.

"Es muy grave y triste lo ocurrido. El director de Carabineros debe poner su renuncia de inmediato, es intolerable seguir aguantando una policía represiva. No solo lo empujaron, sino que después no prestan ninguna ayuda, impresentable. La institución de Carabineros necesita una reforma estructural en forma inmediata", argumentó.

Finalmente, el diputado Rodrigo González, manifestó llamó al Presidente Sebastián Piñera a pedir "la renuncia inmediata al general Mario Rozas por descontrol total de Carabineros ayer en Plaza Italia, y el lanzamiento de un joven al lecho del río Mapocho, además de la continua reiteración en violación de los Derechos Humanos".