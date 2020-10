Defensoría de la Niñez se querella contra carabinero por homicidio frustrado

La Defensoría de la Niñez interpuso una querella criminal por el delito de homicidio frustrado en contra del funcionario de Carabineros que ayer, en el puente Pío Nono, empujó a un menor de 16 años, quien cayó al río Mapocho.

"Ya hemos presentado la querella criminal por el delito de homicidio frustrado, que ha sido cometido por el funcionario policial que el día de ayer de manera realmente incomprensible e inaceptable empuja el cuerpo de la víctima al lecho del río Mapocho", aseguró Patricia Muñoz, defensora de la Niñez.

"Además, hemos presentado en esta acción judicial efectivamente también la querella por aquel delito que tiene que ver con el retardo o la negativa a la protección que también se observa en la imágenes que hemos conocido, en razón de la nula entrega de protección y de cuidado de los funcionarios policiales a la víctima que se encontraba tendida y que, si no hubiera sido por la labor de los rescatistas y de algunos otros manifestantes, probablemente no estaríamos hoy día con la afortunada noticia de que la agresión de la que fue víctima no le provocó la muerte", agregó.

📹Defensora de la Niñez @Pa__tty se refiere a querella presentada por adolescente que ayer fue arrojado al río Mapocho por funcionario de Carabineros y llama al Min. del Interior a asumir su rol de control sobre las policías pic.twitter.com/u3WqW7IguA — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) October 3, 2020

Muñoz también hizo un llamado al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a que "asuma el rol que tiene de control civil de la policía uniformada y tome las decisiones que involucran efectivamente medidas que impliquen que este tipo de comportamientos no se sigan conociendo".

"De otra manera, como país tendremos que seguir lamentando hechos que violan los Derechos Humanos de manera flagrante y evidente, y que son intolerables en un Estado democrático de derecho", añadió.

"Esperamos, por tanto, que se produzca a la brevedad la aprehensión del funcionario que ha cometido este delito y participar en el proceso penal de manera tal de lograr las sanciones que correspondan a un hecho de esta manifiesta gravedad", cerró la defensora de la Niñez.