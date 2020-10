Lo apoyo, colega: ministro Paris respalda defensa de Mañalich por acusación en la Cámara

"Hizo una gran labor al mando del Ministerio de Salud". Con estas palabras, el ministro Enrique Paris respaldó al ex titular de la cartera Jaime Mañalich, quien ayer presentó su defensa en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analiza la acusación constitucional en su contra por poner en riesgo la vida y la salud de la población, por faltas a la probidad y ocultamiento de datos, en el marco de la pandemia por el covid-19.

En su presentación telemática, Mañalich reconoció errores y problemas en el manejo de la emergencia sanitaria, los que obligaron a ir modificando y corrigiendo criterios, especialmente en materia de conteo de casos y fallecidos.

Mañalich y el Plebiscito. Abordó los polémicos dichos de su predecesor -que reapareció en una actividad de la Fundación Jaime Guzmán- y reafirmó que se votará el 25 de octubre

"Si él reconoce errores, me parece de una franqueza, ética e hidalguía enorme. No es fácil en Chile reconocer los errores", planteó Paris esta mañana en La Moneda.

"No creo que uno pueda decir o afirmar que si no se hubiesen cometido esos errores la evolución de la pandemia sería diferente. Eso lo dirá la historia, lo dirán las investigaciones científicas que hay que hacer e introducir esas variables nos van a permitir ver si eso influyó o no en el manejo de la pandemia", profundizó.