Camioneros repudian ataque incendiario que dejó un muerto en Collipulli

La Confederación Nacional de Transporte de Carga (Cntc) manifestó su rechazo por el ataque incendiario de este sábado contra un vehículo en la comuna de Collipulli, hecho que terminó con un trabajador muerto por impacto de bala.

Ante la situación protagonizada por encapuchados armados, desde la Cntc sostuvieron que “un acto delictual que sólo afecta a un rubro tan necesario para el país como es el transporte de carga. Como Cntc condenamos los actos vandálicos ocurridos en Collipulli donde un grupo organizado con armamento de guerra, tal como declaró el intendente, Víctor Manoli, atacó a trabajadores de una empresa, quemando sus respectivas camionetas y dejando a un fallecido".

En el comunicado añadieron que "este acto terrorista deja en evidencia la nula seguridad que ha proporcionado el Estado a los trabajadores en la región y agrava aún más el conflicto que no tiene solución. Esperamos una pronta respuesta desde el Ejecutivo, para una vez por todas dar la seguridad que cada trabajador necesita para llevar a cabo sus labores, y poner fin a la impunidad de los grupos armados en el sur del país".

A su vez, la diputada Andrea Parra (PPD) se sumó al llamado hacia el Gobierno para que tome cartas en el asunto, apuntando que es momento de “enfrentarlos con diálogo y buena política” debido a los reiterados ataques en la región de La Araucanía.

“El asesinato despiadado de don Pedro (Cabrera) demuestra que grupos armados actúan con total impunidad en la región. No hay sospechosos ni responsables. ¿De qué sirve tener un ministro que condena la violencia si en su gobierno está desatada? No sigamos eludiendo los temas de fondo, hay que enfrentarlos con diálogo y buena política. Ya no podemos esperar más”, reflexionó la parlamentaria.