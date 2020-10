Ministro Briones y segundo retiro del 10%: "Si avanza, por definición no hay reforma de pensiones"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, advirtió este domingo que si avanza el proyecto de un segundo retiro del 10% de las AFP, "por definición no hay reforma de pensiones".

En entrevista con El Mercurio, el secretario de Estado afirmó que "si eso logra avanzar, por definición no hay reforma de pensiones, ambas partes lo tenemos claro. Eso es parte de lo que está en juego".

"Si queremos reforma de pensiones la verdad, tenemos que hacernos cargo de eso y creo que la responsabilidad primera es de los parlamentarios. Porque aquí se le suele echar la culpa al Gobierno que no tiene la manija política para persuadir, pero en realidad esta decisión última es de los parlamentarios, que tienen que sopesar con responsabilidad", expresó.

"Se construyen muchas caricaturas. Se dice que esto ocurre porque el Gobierno o el Estado no ha hecho esfuerzos fiscales. Permítanme poner las cuestiones en perspectiva. Si a mí me van a decir que acá lo que se sugiere es que el Estado tiene que poner transferencias por US$ 20 mil millones, que es lo que significa un retiro del 10%, les digo que me muestren un Estado que haya hecho eso en puras transferencias, porque es imposible. El presupuesto de Educación completo son US$ 15 mil millones. No perdamos el orden de las proporciones", indicó.

Por último, consultado sobre la disposición del Gobierno de sentarse a conversar sobre la reforma, en caso de avanzar el proyecto del segundo retiro, Briones manifestó que "no, porque usted comprenderá que cuando usted avanza en disminuir los ahorros que estaban para las pensiones en un eventual segundo retiro, que ya empieza a disminuirlos harto, donde cada peso que usted saca del retiro es un peso del reparto por definición, es una cuenta que se le pasó al fisco".