Facebook arremete contra Netflix por documental "El dilema de las redes sociales"

Facebook arremetió contra Netflix producto del documental "El dilema de las redes sociales", el cual se encuentra disponible en la plataforma desde hace unas semanas.

Al respecto, la empresa de Mark Zuckerberg dio a conocer un documento llamado "En qué se equivoca 'El dilema de las redes sociales"", en donde exponen los puntos en los que consideran erróneos en la producción.

"En lugar de ofrecer una visión matizada de la tecnología, da una visión distorsionada de cómo las redes sociales funcionan como chivo expiatorio de problemas complejos en la sociedad", señalaron.

"Los creadores del documental no incluyen comentarios de aquellos trabajando actualmente en esas compañías o de expertos que tengan una visión diferente de la narrativa de la cinta. Tampoco reconocen, para criticarlo o de otra forma, los esfuerzos que ya han tomado esas compañías como respuesta a los problemas que han señalado. En su lugar, confían en los comentarios de aquellos que no han estado dentro de ella durante muchos años", expresaron desde Facebook.

La red social aseguró además que "Facebook ha realizado mejoras en toda la compañía para proteger la privacidad de la gente" y destacó que "luchamos contra las noticias falsas y el contenido dañino usando un red global de socios que comprueban los hechos".

We tweet, we like, and we share— but what are the consequences of our growing dependence on social media? Silicon Valley insiders reveal how social media is reprogramming civilization. #TheSocialDilemma Only on Netflix, starting September 9th. pic.twitter.com/rm5enizw57

— The Social Dilemma (@SocialDilemma_) August 29, 2020