Nobel de Medicina premia a tres investigadores por el descubrimiento del virus de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice, así como el científico británico Michael Houghton, ganaron el lunes el premio Nobel de medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

El Comité del Nobel señaló en su anuncio del lunes desde Estocolmo que el trabajo de los tres científicos ayudó a aclarar un origen de la hepatitis que no podían explicar los virus de la hepatitis A y B. Su labor hizo posibles las pruebas diagnósticas de sangre y nuevos fármacos que han salvado millones de vidas, según el comité.

