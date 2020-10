OMS estima que aproximadamente una de cada 10 personas se ha contagiado de coronavirus en el mundo

El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró el lunes que sus “mejores estimaciones” indican que 1 de cada 10 personas en todo el mundo posiblemente ya se infectaron de coronavirus.

Durante una reunión de la junta ejecutiva de 34 miembros de la OMS centrada en covid-19, el doctor Michael Ryan dijo que las cifras varían de zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia significa que “la gran mayoría del mundo sigue en riesgo”.

La estimación —que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7.600 millones— supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, ahora con más de 35 millones en todo el mundo.

Los expertos han dicho durante mucho tiempo que el número de casos confirmados subestima por diversas razones la cifra real.

The World Health Organization estimates 10% of the world's population may have been infected with the coronavirus. That would be about 760 million people, far outstripping the more than 35 million cases confirmed by WHO and Johns Hopkins University. https://t.co/yC2k22d5Tx

— The Associated Press (@AP) October 5, 2020