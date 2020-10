Rodolfo Carter: "Si Lavín está firme en las encuestas, no competiré, pero no sabemos lo qué pasará de aquí a abril"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, no descartó ser candidato presidencial, aunque aseguró que "evidentemente la primera opción la tiene Joaquín (Lavín)".

En entrevista con T13, el edil señaló que "yo no quiero llegar a los 60 años siendo un viejo guatón, pelado y amargado, que tuvo la oportunidad de hacer cosas y nunca las dijo ni las hizo. Claramente ser Presidente de Chile es la mayor responsabilidad y la mayor aspiración de un político, pero especialmente en esta época en donde todo está tan fangoso, donde nada se mueve, la obligación de cualquiera que tenga la visión de un país distinto tiene que pelearla. Y yo voy a dar esa pelea en el momento que yo estime pertinente".

Felipe Alessandri: "Espero que el próximo presidente de Chile sea un alcalde o alcaldesa" El edil dice no haber escatimado en esfuerzos para intentar controlar la pandemia, y cree que van bien, aunque le ha costado encontrones con su Gobierno. “Mantengo una relación fluida con el Presidente, generalmente es ‘¿Cómo está don Felipe?’ y en un tiempo fue ‘Alcalde Alessandri’. Pero después bajó la tensión”, recuerda.

Al respecto, consultado si le competiría al alcalde de Las Condes en primarias, indicó que "con Joaquín me unen vínculos de amistad y cariño profundos. Para mí sería muy difícil competir con Joaquín. Si Lavín está firme en las encuestas, no competiré, pero no sabemos lo qué pasará de aquí a abril".

"No sabemos qué va a pasar con la crisis económica, con la pelea entre Lavín y Matthei; no sabemos cuáles van a ser los resultados electorales de las municipales, y de las pocas cosas buenas que estamos viviendo en esta época, es que todo cambia en muy pocas horas. Evidentemente, la primera opción la tiene Joaquín. Y si, finalmente, Joaquín es el candidato, yo voy a ser el primero en apoyarlo", expresó.

En ese sentido, consultado si no descartaba ser precandidato presidencial, respondió que "no lo descarto". Eso sí, remarco que irá a la reelección en la alcaldía de La Florida.

Consultado finalmente sobre qué piensa que Lavín vaya a la reelección en Las Condes y luego renuncie por una eventual carrera presidencial, Carter afirmó que "no tiene por qué renunciar. El alcalde, al igual que un senador, tiene todo el derecho a ser candidato presidencial. Si gana tiene que renunciar y si pierde tiene que continuar. Entonces no le pidamos a Joaquín ni a la Evelyn Matthei, como no se le exigió en su minuto a Alejandro Guillier o Eduardo Frei".