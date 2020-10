General Mario Rozas aseguró en la Cámara que no va a renunciar por tener "un mandato presidencial"

Pese a estar cuestionado hace casi un año y después que personal policial empujara a un joven a río Mapocho, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, descartó renunciar por tener "un mandato presidencial".

En sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Rozas confesó que "constantemente se me ha pedido la renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir. Yo me debo a Carabineros y mi deber es continuar hasta cuando el Presidente de la República así lo estime conveniente".

Así quedó el puente Pío Nono tras nueva jornada de protesta en apoyo a joven empujado al río Mapocho Cientos de personas llegaron hasta Plaza Italia para manifestarse en contra de la violencia policial, además de pedir cambios en la institución de Carabineros.

"Cuando asumo el mando, el mandato que se me ordena es trabajar fuertemente por la modernización de la institución. El presidente Sebastián Piñera me advierte que no iba a ser fácil y no se equivocó porque ha sido muy complejo y desgastante, sobre todo en el último tiempo, por las graves alteraciones de orden público", aseguró el General.

Rozas hizo referencia que desde el estallido social se han registrado "más de 20 mil eventos de graves alteraciones de orden público, que han congregado a más de 8 millones de personas".

Finalmente, el director de Carabineros señaló que "lo nuestro es una vocación", haciendo hincapié en que ningún miembro de la institución se levanta con ganas de lesionar a otra persona.

Esta fue la intervención de Mario Rozas en la comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara: