Van Rysselberghe y el caso del joven empujado al Mapocho: "Es una situación lamentable, pero hay que determinar cuáles fueron las circunstancias"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, rechazó el anuncio que hicieron varios partidos de la oposición sobre presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por el caso del joven de 16 años empujado por un carabinero al río Mapocho desde el puente Pío Nono, en medio de las manifestaciones del viernes último.

"Sacar ministros a través de acusaciones constitucionales en el Congreso no es el mejor camino", advirtió la senadora, durante la tarde de este lunes en La Moneda.

La parlamentaria sostuvo que "claramente, el Gobierno y todos creemos que debemos tener una institución de Carabineros fuerte, que nos ayude a cuidar la democracia y eso pasa por tratar de evitar situaciones o esclarecer situaciones donde pueda haber un uso excesivo de la fuerza".

Ministro Bellolio asegura que le "hubiese encantado" que carabineros bajaran a ayudar a joven empujado al río Mapocho El ministro vocero, Jaime Bellolio, aseguró que "no hay espacio para que suceda lo que ocurrió con Catrillanca o lo que ocurrió en el Gobierno pasado con el caso Huracán o el fraude".

Sin embargo, pidió a las fuerzas políticas opositoras "que se espere la investigación. Lo ocurrido es una situación lamentable, pero hay que determinar si fue a propósito, si fue un accidente, cuáles fueron las circunstancias, y eso lo va a determinar la investigación".

Van Rysselberghe añadió que "anunciar acusaciones constitucionales más bien parece una acción con una intencionalidad política que cualquier otra cosa".

Sobre la situación del general director de Carabineros, Mario Rozas, la senadora expuso que "uno tiene que hacerse responsable y por lo tanto hay que investigar las responsabilidades (…) Hay que esclarecer las circunstancias en las cuales se produjo la caída de este joven, pero creo que tener un país donde se ponen y sacan carabineros por presión de un sector político no es el camino (…) Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno, pero lo que no me parecen son las amenazas de la izquierda".