Ministro Víctor Pérez señaló que "existen versiones contradictorias" en el caso de joven empujado al río Mapocho

El ministro Víctor Pérez argumentó que el Gobierno ha querido "ser prudente" en el caso del joven empujado al río Mapocho porque "existen versiones contradictorias" de los hechos.

En sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, el titular de Interior señaló que por parte de la Fiscalía han habido tres versiones distintas.

General Mario Rozas aseguró en la Cámara que no va a renunciar por tener "un mandato presidencial" En sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana, el director de Carabineros señaló que "mi deber es continuar hasta cuando el Presidente de la República lo estime conveniente".

La primera sería la del escrito para solicitar la audiencia de formalización, del día sábado. La segunda sería del domingo de la fiscal Ximena Chong durante la formalización y la tercera sería de la propia fiscal al pedir las medidas cautelares.

"Lamentamos absolutamente lo que pasó, pero queremos ser muy prudentes, porque existen distintas versiones", señaló Pérez y agregó que "este es un tema que se está viendo en tribunales. Y hay versiones contradictorias".

Pese a que el secretario de Estado argumentó la prudencia sobre el tema, la diputada Marisela Santibáñez no quedó conforme, ya que no respondió su pregunta del porqué no se querelló el Gobierno tal como cuando cayó una moto al mismo río.

Por lo mismo la comisión le enviará un ofició a Víctor Pérez para que responde las preguntas que quedaron pendientes durante la sesión.

Así fue la intervención de Víctor Pérez en la Cámara de Diputados y Diputadas: